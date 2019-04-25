Парламент Казахстана ратифицировал временное соглашение между ЕАЭС и Ираном, ведущее к взаимному снижению импортных пошлин

Сенат парламента Казахстана принял закон "О ратификации временного соглашения, ведущего к образованию зоны свободной торговли между Евразийским экономическим союзом и его государствами-членами, с одной стороны, и Исламской Республикой Иран, с другой стороны", передал корреспондент "Интерфакс-Казахстан".
Соглашение было подписано в столице Казахстана 17 мая 2018 года.
Соглашение предусматривает установление преференциального торгового режима и снижение импортных таможенных пошлин во взаимной торговле между государствами-членами Евразийского экономического союза и Исламской Республикой Иран в отношении ограниченной номенклатуры товаров: 502 кода товарной номенклатуры со стороны ЕАЭС и 360 кодов товарной номенклатуры Ирана.
"В соответствии с соглашением иранская сторона предоставила снижение по импортным пошлинам. На иранский рынок можно будет ввозить по льготным тарифам такие товары как: мясо говядины, баранины, бобовые культуры, маслорастительные, макаронные и кондитерские изделия, стальной прокат, рельсы, аккумуляторы, арматура, трубы и другие товары", - сказал министр национальной экономики Казахстана Руслан Даленов, представляя закон на пленарном заседании сената в четверг.
В свою очередь страны ЕАЭС снизят импортные пошлины по 502 товарам.
"Это - фисташки, финики, инжир, изюм, креветки, кондитерские изделия, посуда, моющие средства, ковры, изделия из пластмассы и так далее", - сказал министр.
Соглашение вступит в силу через 60 дней после завершения процедур его ратификации. Срок действия соглашения - три года.
Предусматривается, что в течение года после ратификации соглашения начнутся переговоры по постоянному соглашению о зоне свободной торговле.
Президент Азербайджана и председатель корпорации «China Poly Group» провели встречу в Китае
Азербайджан и Болгария подпишут межправоглашение о пенсионном обеспечении
ВВС Азербайджана получили новый ОКП, оснащенный передовым оборудованием НАТО и Израиля
Манат и доллар продолжают удерживать позиции на валютном аукционе
ЛУКОЙЛ инвестирует в действующие проекты в Узбекистане $2 млрд для поддержания добычи газа
СПГ-проект Gastrade в Греции может столкнуться с новыми задержками
Доходы гостиниц и учреждений гостиничного типа в Азербайджане в I квартале 2019г снизились на 2,5%
Azermarka выпустила почтовую марку, посвященную «Гран-При Азербайджана» гонок «Формула-1»
Азерсу получит 4 млн манатов на продолжение реконструкции системы водоснабжения Ширвана
ГААД получит 3 млн манатов на строительство автодороги на севере Азербайджана
ГААД получит 6,8 млн манатов на строительство автодороги на юге Азербайджана
Азербайджан построит в Дербенте развлекательный центр за $5 млн
Между событиями в Сумгаите и Ходжалы существует только одна параллель: это хорошо спланированные и организованные акции Армении против Азербайджана
Москва не будет в угоду Еревану отказываться от военного сотрудничества с Баку
В рамках программы ”Digital HUB" "AzerTelecom" и "China Telecom" подписали Стратегический Меморандум о Взаимопонимании
Академик Зияд Самедзаде станет почетным гостем CEO Lunch Baku
Форум «Downstream Каспий и Центральная Азия – торговля, логистика, нефтепереработка» пройдет в конце апреля
В Баку пройдет XII чемпионат Азербайджана по «Что? Где? Когда?»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
Не играйте с огнем вблизи «пороховых бочек»
Пашинян, считающий себя демократом, обязан привлечь к ответственности Саргсяна, признавшегося в убийстве мирного азербайджанского населения в Ходжалы - политолог
Российский историк опубликовал рассекреченные документы спецслужб о планах армян заселить Грозный после депортации оттуда чеченцев в бытность СССР