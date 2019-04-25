Парламент Казахстана ратифицировал временное соглашение между ЕАЭС и Ираном, ведущее к взаимному снижению импортных пошлин

Сенат парламента Казахстана принял закон "О ратификации временного соглашения, ведущего к образованию зоны свободной торговли между Евразийским экономическим союзом и его государствами-членами, с одной стороны, и Исламской Республикой Иран, с другой стороны", передал корреспондент "Интерфакс-Казахстан".

Соглашение было подписано в столице Казахстана 17 мая 2018 года.

Соглашение предусматривает установление преференциального торгового режима и снижение импортных таможенных пошлин во взаимной торговле между государствами-членами Евразийского экономического союза и Исламской Республикой Иран в отношении ограниченной номенклатуры товаров: 502 кода товарной номенклатуры со стороны ЕАЭС и 360 кодов товарной номенклатуры Ирана.

"В соответствии с соглашением иранская сторона предоставила снижение по импортным пошлинам. На иранский рынок можно будет ввозить по льготным тарифам такие товары как: мясо говядины, баранины, бобовые культуры, маслорастительные, макаронные и кондитерские изделия, стальной прокат, рельсы, аккумуляторы, арматура, трубы и другие товары", - сказал министр национальной экономики Казахстана Руслан Даленов, представляя закон на пленарном заседании сената в четверг.

В свою очередь страны ЕАЭС снизят импортные пошлины по 502 товарам.

"Это - фисташки, финики, инжир, изюм, креветки, кондитерские изделия, посуда, моющие средства, ковры, изделия из пластмассы и так далее", - сказал министр.

Соглашение вступит в силу через 60 дней после завершения процедур его ратификации. Срок действия соглашения - три года.

Предусматривается, что в течение года после ратификации соглашения начнутся переговоры по постоянному соглашению о зоне свободной торговле.