Парламент Казахстана ратифицировал соглашение с РФ о казахстанском филиале МГУ

Сенат парламента Казахстана на пленарном заседании в четверг принял закон "О ратификации соглашения между правительством Республики Казахстан и правительством РФ о функционировании казахстанского филиала Московского государственного университета имени М.В.Ломоносова", передал корреспондент агентства.

"В 2000 году первый президент Казахстана инициировал открытие казахстанского филиала МГУ имени Ломоносова. В том же году, 9 октября, протокол о создании этого филиала подписан во время визита президента России Путина в Казахстан, который функционирует до настоящего времени на базе Евразийского национального университета имени Гумилева", - заявила в сенате министр образования и науки Куляш Шамшидинова.

Он отметила, что соглашение о функционировании казахстанского филиала МГУ в Казахстане было подписано 9 ноября 2017 года в Челябинске на 14-м форуме межрегионального сотрудничества. По условиям соглашения, обучение в филиале осуществляется по учебным программам Московского университета, тем не менее, предусмотрено обязательное изучение казахского языка и истории Казахстана в объеме, предусмотренном в казахстанских вузах. Кроме того, в учебных планах учитывается специфика казахстанской экономики, на 1 и 2 курсах преподается цикл социальных гуманитарных дисциплин по актуальным проблемам модернизации Казахстана на современном этапе.

Казахстан принимает участие в деятельности филиала в виде безвозмездного предоставления имущества без его изъятия и передачи третьим лицам, а также выделения образовательных грантов. Ежегодный план приема составляет 125 студентов и 40 магистрантов. В настоящее время в филиале обучаются 605 студентов. Студентам, которые успешно прошли обучение, выдается документ об образовании.

По словам министра, из 390 профессоров и преподавателей, которые вовлечены в учебный процесс, 130 привлекаются из Москвы.