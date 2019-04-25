Все участники астанинского процесса прибыли в столицу Казахстана для 12-й встречи по САР

Участники межсирийской встречи в рамках астанинского процесса прибыли в столицу Казахстана для участия в двенадцатом раунде переговоров, сообщает министерство иностранных дел Казахстана.
"Одной из первых прибыла делегация России во главе со специальным представителем президента РФ по Сирии Александром Лаврентьевым. Делегацию Ирана возглавил старший помощник министра иностранных дел по политическим вопросам Али Асгар Хаджи, Турции - заместитель министра иностранных дел Седат Онал", - сказали в МИД Казахстана.
Также прибыли делегации правительства Сирии и вооруженной оппозиции, Иордании в качестве наблюдателя, представители Управления верховного комиссара ООН по делам беженцев и Международного комитета Красного Креста, добавили во внешнеполитическом ведомстве.
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