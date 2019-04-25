Президент Алиев соболезнует в связи с кончиной великого герцога Люксембурга Жана

Президент Азербайджана Ильхам Алиев выразил соболезнования Великому герцогу Люксембурга Анри в связи с кончиной его отца – Великого герцога Жана, сообщает сайт главы государства.

«Ваше высочество, известие о кончине вашего отца – видного государственного деятеля, Великого герцога Жана глубоко опечалило меня», - говорится в тексте соболезновании.

И.Алиев от своего имени и от имени азербайджанского народа выразил глубокие соболезнования Великому герцогу Анри, его семье и народу Люксембурга.

Великий герцог Люксембурга Жан скончался 23 апреля в возрасте 98 лет. Он был представителем Пармских Бурбонов. Он старший сын великой герцогини Шарлотты Люксембургской.

В ноябре 1942 года вступил в британскую армию. В 1944 году участвовал в Нормандской операции.

Жан сменил во главе Люксембурга великую герцогиню Шарлотту 12 ноября 1964 года. 7 октября 2000 года Жан отрекся от престола в пользу своего сына Анри.

Р.Бабаев