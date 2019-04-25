Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.8968 RUR   0.0264 GBR   2.1937 TRY   0.2888

Цена на нефть

    $/bbl WTI 65.89 -0.41 Brent 74.57 0.06

Погода в Баку

  ночь день

Внешняя политика 25.04.2019 10:06

Президент Алиев соболезнует в связи с кончиной великого герцога Люксембурга Жана

Президент Азербайджана Ильхам Алиев выразил соболезнования Великому герцогу Люксембурга Анри в связи с кончиной его отца – Великого герцога Жана, сообщает сайт главы государства.

«Ваше высочество, известие о кончине вашего отца – видного государственного деятеля, Великого герцога Жана глубоко опечалило меня», - говорится в тексте соболезновании.

И.Алиев от своего имени и от имени азербайджанского народа выразил глубокие соболезнования Великому герцогу Анри, его семье и народу Люксембурга.

Великий герцог Люксембурга Жан скончался 23 апреля в возрасте 98 лет. Он был представителем Пармских Бурбонов. Он старший сын великой герцогини Шарлотты Люксембургской.

В ноябре 1942 года вступил в британскую армию. В 1944 году участвовал в Нормандской операции.

Жан сменил во главе Люксембурга великую герцогиню Шарлотту 12 ноября 1964 года. 7 октября 2000 года Жан отрекся от престола в пользу своего сына Анри.

Р.Бабаев

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: ЛЮКСЕМБУРГ, ПРЕЗИДЕНТ, СОБОЛЕЗНОВАНИЕ


Похожие новости


Астана ждет поддержки Люксембурга в решении вопросов в отношениях с ЕС - Назарбаев

Экономика

Общество

Регионы страны

За рубежом

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2019
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]