Президент Алиев соболезнует в связи с кончиной великого герцога Люксембурга Жана

Президент Азербайджана Ильхам Алиев выразил соболезнования Великому герцогу Люксембурга Анри в связи с кончиной его отца – Великого герцога Жана, сообщает сайт главы государства.
«Ваше высочество, известие о кончине вашего отца – видного государственного деятеля, Великого герцога Жана глубоко опечалило меня», - говорится в тексте соболезновании.
И.Алиев от своего имени и от имени азербайджанского народа выразил глубокие соболезнования Великому герцогу Анри, его семье и народу Люксембурга.
Великий герцог Люксембурга Жан скончался 23 апреля в возрасте 98 лет. Он был представителем Пармских Бурбонов. Он старший сын великой герцогини Шарлотты Люксембургской.
В ноябре 1942 года вступил в британскую армию. В 1944 году участвовал в Нормандской операции.
Жан сменил во главе Люксембурга великую герцогиню Шарлотту 12 ноября 1964 года. 7 октября 2000 года Жан отрекся от престола в пользу своего сына Анри.
Р.Бабаев
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