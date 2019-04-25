МВД Азербайджана и России договорились о дальнейшей координации действий на границах двух стран

МВД Азербайджана и России договорились о продолжении межведомственного сотрудничества для борьбы с преступностью на приграничных территориях, сообщает газета «Нур».
«Заседание специализированной рабочей группы МВД России и Азербайджана по согласованию и координации взаимодействия правоохранительных органови полиции на приграничных территориях двух стран состоялось в Дербенте в среду», - отмечает издание со ссылкой на пресс-службу регионального МВД.
По данным издания, в ходе встречи было обсуждено состояние преступности на приграничных территориях, проведен обмен мнениями о формах и методах более качественного правоохранительного влияния на оперативную обстановку при строгом соблюдении норм национальных законодательств и прав человека.
«Стороны пришли к мнению, что такой формат сотрудничества позволит оперативно и качественно противостоять имеющим вызовам и угрозам, консолидирует усилия в борьбе с преступностью, в том числе и транснациональной», - отмечается в сообщении.
В ходе встречи также большое внимание было уделено обсуждению итогов проведения в прошлом году на приграничных территориях двух стран операции «Граница-Заслон».
В заседании приняли участие: начальник главного управления угрозыска МВД Азербайджана генерал-майор полиции Арзу Дашдамиров, начальник ГУ МВД России по Северокавказскому федеральному округу, генерал-лейтенант полиции Сергей Бачурин, министр МВД Дагестана Абдурашид Магомедов, начальник управления международного сотрудничества МВД России генерал-майор внутренней службы Петр Попов и др.
По итогам встречи был подписан «Протокол о дальнейшем межведомственном взаимодействии».
Р.Бабаев
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