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Внешняя политика 25.04.2019 10:16

МВД Азербайджана и России договорились о дальнейшей координации действий на границах двух стран

МВД Азербайджана и России договорились о продолжении межведомственного сотрудничества для борьбы с преступностью на приграничных территориях, сообщает газета «Нур».

«Заседание специализированной рабочей группы МВД России и Азербайджана по согласованию и координации взаимодействия правоохранительных органови полиции на приграничных территориях двух стран состоялось в Дербенте в среду», - отмечает издание со ссылкой на пресс-службу регионального МВД.

По данным издания, в ходе встречи было обсуждено состояние преступности на приграничных территориях, проведен обмен мнениями о формах и методах более качественного правоохранительного влияния на оперативную обстановку при строгом соблюдении норм национальных законодательств и прав человека.

«Стороны пришли к мнению, что такой формат сотрудничества позволит оперативно и качественно противостоять имеющим вызовам и угрозам, консолидирует усилия в борьбе с преступностью, в том числе и транснациональной», - отмечается в сообщении.

В ходе встречи также большое внимание было уделено обсуждению итогов проведения в прошлом году на приграничных территориях двух стран операции «Граница-Заслон».

В заседании приняли участие: начальник главного управления угрозыска МВД Азербайджана генерал-майор полиции Арзу Дашдамиров, начальник ГУ МВД России по Северокавказскому федеральному округу, генерал-лейтенант полиции Сергей Бачурин, министр МВД Дагестана Абдурашид Магомедов, начальник управления международного сотрудничества МВД России генерал-майор внутренней службы Петр Попов и др.

По итогам встречи был подписан «Протокол о дальнейшем межведомственном взаимодействии».

Р.Бабаев

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Тэги: РОССИЯ, МВД, СОТРУДНИЧЕСТВО


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]