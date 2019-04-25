ВВС Азербайджана получили новый ОКП, оснащенный передовым оборудованием НАТО и Израиля

Министр обороны Азербайджана генерал-полковник Закир Гасанов принял участие в открытии нового объединенного командного пункта (ОКП) авиабазы Военно-воздушных сил (ВВС).
«З.Гасанов наблюдал за занятиями расчетов зенитно-ракетных комплексов (ЗРК), а также технических составов подразделений ПВО и радиотехнических подразделений Сухопутных войск, побывал в пункте управления ЗРК С-125»,- сообщает пресс-служба Минобороны.
Оборонное ведомство отмечает, что министр также осмотрел новую навигационную систему, предназначенную для контроля и управления полетами, учебные помещения учебно-тренировочного полигона ВВС, а также другие служебные и административные объекты.
«З.Гасанову было доложено, что основным предназначением ОКП является управление полетами различных видов военной авиации, а также беспрерывное обеспечение точного и эффективного выполнения боевых задач. Было отмечено, что ОКП оснащен современным оборудованием, произведенным компаниями Турции, Израиля, США, Франции, Великобритании, Норвегии и ряда других стран»,- отмечает Минобороны.
Глава Минобороны осмотрел учебно-тренировочные самолеты «Супер Мушшак», тренажерные залы, довел до личного состава задачи и дал соответствующие указания командованию по повышению уровня боеготовности личного состава и профессионализма военных пилотов.
Ф.Исазаде
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