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Оборона 25.04.2019 10:22

ВВС Азербайджана получили новый ОКП, оснащенный передовым оборудованием НАТО и Израиля

Министр обороны Азербайджана генерал-полковник Закир Гасанов принял участие в открытии нового объединенного командного пункта (ОКП) авиабазы Военно-воздушных сил (ВВС).

«З.Гасанов наблюдал за занятиями расчетов зенитно-ракетных комплексов (ЗРК), а также технических составов подразделений ПВО и радиотехнических подразделений Сухопутных войск, побывал в пункте управления ЗРК С-125»,- сообщает пресс-служба Минобороны.

Оборонное ведомство отмечает, что министр также осмотрел новую навигационную систему, предназначенную для контроля и управления полетами, учебные помещения учебно-тренировочного полигона ВВС, а также другие служебные и административные объекты.

«З.Гасанову было доложено, что основным предназначением ОКП является управление полетами различных видов военной авиации, а также беспрерывное обеспечение точного и эффективного выполнения боевых задач. Было отмечено, что ОКП оснащен современным оборудованием, произведенным компаниями Турции, Израиля, США, Франции, Великобритании, Норвегии и ряда других стран»,- отмечает Минобороны.

Глава Минобороны осмотрел учебно-тренировочные самолеты «Супер Мушшак», тренажерные залы, довел до личного состава задачи и дал соответствующие указания командованию по повышению уровня боеготовности личного состава и профессионализма военных пилотов.

Ф.Исазаде

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Тэги: ВВС, ОКП, ОТКРЫТИЕ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]