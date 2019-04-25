Азербайджан и Болгария подпишут межправоглашение о пенсионном обеспечении

Правительство Болгарии одобрило проект Соглашения с Азербайджаном о пенсионном обеспечении, сообщает интернет-издание «Русская Болгария».

«Правительство Болгарии на заседании в четверг одобрило проект данного документа и уполномочило министра труда и социальной политики подписать его», - говорится в сообщении со ссылкой на пресс-службу Совета министров.

Проект документа регулирует пенсионное обеспечение работников двух стран, как и порядок выделения и выплаты различных видов пенсий.

Соглашение будет иметь юридическую силу после ратификации Народным собранием Болгарии.

«Соглашение даст возможность людям, делавшим отчисления в Болгарии и Азербайджане, реализовать свои социальные права», - подчеркивается в сообщении.

Р.Бабаев