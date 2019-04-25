Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.8968 RUR   0.0264 GBR   2.1937 TRY   0.2888

Цена на нефть

    $/bbl WTI 65.89 -0.41 Brent 74.57 0.06

Погода в Баку

  ночь день

Внешняя политика 25.04.2019 10:26

Азербайджан и Болгария подпишут межправоглашение о пенсионном обеспечении

Правительство Болгарии одобрило проект Соглашения с Азербайджаном о пенсионном обеспечении, сообщает интернет-издание «Русская Болгария».

«Правительство Болгарии на заседании в четверг одобрило проект данного документа и уполномочило министра труда и социальной политики подписать его», - говорится в сообщении со ссылкой на пресс-службу Совета министров.

Проект документа регулирует пенсионное обеспечение работников двух стран, как и порядок выделения и выплаты различных видов пенсий.

Соглашение будет иметь юридическую силу после ратификации Народным собранием Болгарии.

«Соглашение даст возможность людям, делавшим отчисления в Болгарии и Азербайджане, реализовать свои социальные права», - подчеркивается в сообщении.

Р.Бабаев

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: АЗЕРБАЙДЖАН, БОЛГАРИЯ, ПЕНСИИ, СОТРУДНИЧЕСТВО


Похожие новости


Азербайджан и Болгария обсудили вопросы военного сотрудничества Ереван намеренно затягивает переговоры по Карабаху – глава Минобороны Азербайджана Газ из Азербайджана обеспечит до 30% потребностей Болгарии в "голубом топливе" Проект ЮГК имеет большое значение для обеспечения энергобезопасности Европы и для диверсификации поставок газа в Болгарию-посол Новый посол Болгарии в Баку вручил копии верительных грамот главе МИД Азербайджана Консорциум Шах-Дениз готов с 2020г начать поставки азербайджанского газа в Болгарию

Экономика

Общество

Регионы страны

За рубежом

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2019
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]