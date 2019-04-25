Акционеры European Tobacco-Baku в июне обсудят итоги 2018 года

Очередное общее собрание акционеров ОАО "European Tobacco-Baku" состоится 22 июня в Баку, отмечается в объявлении общества.

"На заседании акционерам предстоит утвердить отчетность о финансово-хозяйственной деятельности органов управления общества за 2018 год», - отмечается в сообщении.

Кроме этого, акционеры обсудят вопрос распределения дивидендов.

ОАО "European Tobacco-Baku" было создано в 2000 году на базе Бакинского табачного комбината. Владельцем 92,5% акций является британская European Tobacco Inc.

Н.Аббасова