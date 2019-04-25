AccessBank объявляет тендер

AccessBank приглашает заинтересованные компании принять участие в тендере.

Как сказано в сообщении банка, объявлен мультивендорный тендер по приобретению сетевого оборудования для филиальной сети, а также тендер по приобретению маршрутизаторов и продлению технической поддержки Cisco.



Компании, заинтересованные в участии в тендере, могут обратиться по электронному адресу [email protected] либо по номеру (+994)55-201-07-98 для получения подробной информации.



Срок окончания представления конвертов с ценовыми предложениями: 10 мая 2019 года.