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25.04.2019 10:55

Академик Зияд Самедзаде станет почетным гостем CEO Lunch Baku

Председатель парламентского комитета по экономической политике, промышленности и предпринимательству Азербайджанской Республики, академик Зияд Самедзаде примет участие в качестве почетного гостя на CEO Lunch Baku, организованном Caspian European Club 1 мая 2019 года. Об этом сообщил первый заместитель председателя и главный исполнительный директор Caspian European Club Тельман Алиев.

Мероприятие состоится в результате многочисленных обращений компаний-членов Caspian European Club, заинтересованных в расширении сотрудничества с комитетом Милли меджлиса по экономической политике, промышленности и предпринимательству Азербайджана. В неформальной обстановке CEO Lunch Baku будут обсуждаться инициативы и предложения руководителей компаний-членов Клуба в налоговой и таможенной сферах, а также вопросы, связанные с улучшением инвестиционного и делового климата. Участники CEO Lunch Baku будут иметь возможность получить ответы на интересующие их вопросы.

CEO Lunch Baku является закрытым мероприятием, на котором могут принять участие руководители и представители компаний, прошедшие регистрацию на сайте Caspian European Club - www.caspianenergy.org

Генеральным спонсором CEO Lunch Baku является торговая марка «Азерчай».

Caspian European Club,объединяющий в своих рядах свыше5000 компаний и организаций из 70 стран мира, был создан в июне 2002 года при поддержке крупнейших нефтегазовых компаний, работающих в каспийско-черноморском регионеи при активном участииCaspianEnergy International Media Group.

Основателем и первым Председателем Caspian European Club является Его Превосходительство Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев.

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]