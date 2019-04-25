Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.8968 RUR   0.0264 GBR   2.1937 TRY   0.2888

Цена на нефть

    $/bbl WTI 65.89 -0.41 Brent 74.57 0.06

Погода в Баку

  ночь день

ТЭК 25.04.2019 10:57

Цена нефти Brent поднялась выше $75 за баррель впервые с 31 октября

Стоимость нефти Brent поднялась выше $75 за баррель впервые с 31 октября 2018 года.

Стоимость июньских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 10:50 составляет $75,01 за баррель, что на $0,44 (0,6%) выше уровня закрытия предыдущей сессии.

В среду эти контракты выросли в цене на $0,06 (0,08%) - до $74,57 за баррель.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: МИР, НЕФТЬ, УТРО, ЦЕНА


Похожие новости


Brent стабильна на уровне $74,61 за баррель, WTI продолжает дешеветь Цены на нефть слабо снижаются на данных о запасах в США, Brent торгуется у $74,4 за баррель Нефть слабо дешевеет на сигналах роста запасов в США, Brent торгуется у $74,5 за баррель Цены на нефть опускаются, обновив накануне максимумы с октября, Brent на уровне $74,17 за баррель Нефть дорожает из-за ужесточения санкций против Ирана, Brent приближается к $75 за баррель Нефть продолжает дорожать после роста накануне, Brent торгуется на рекордном уровне с октября

Политика

Общество

Регионы страны

За рубежом

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2019
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]