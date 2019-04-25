Цена нефти Brent поднялась выше $75 за баррель впервые с 31 октября

Стоимость нефти Brent поднялась выше $75 за баррель впервые с 31 октября 2018 года.

Стоимость июньских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 10:50 составляет $75,01 за баррель, что на $0,44 (0,6%) выше уровня закрытия предыдущей сессии.

В среду эти контракты выросли в цене на $0,06 (0,08%) - до $74,57 за баррель.