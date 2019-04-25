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СНГ 25.04.2019 11:26

Красный Крест отправил в Донбасс более 200 тонн гуманитарной помощи

Международный комитет Красного Креста (МККК) доставил на неконтролируемую Киевом территорию Донецкой области гуманитарную помощь общим весом около 217 тонн.

Через КПВВ проследовали 13 грузовиков с гуманитарной помощью: строительные материалы, товары медицинского назначения, продуктовые наборы, оргтехника, - сообщила в четверг пресс-служба Государственной погранслужбы Украины.

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 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: УКРАИНА, ДОНБАСС, МККК, ГУМПОМОЩЬ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]