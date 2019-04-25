Красный Крест отправил в Донбасс более 200 тонн гуманитарной помощи

Международный комитет Красного Креста (МККК) доставил на неконтролируемую Киевом территорию Донецкой области гуманитарную помощь общим весом около 217 тонн.

Через КПВВ проследовали 13 грузовиков с гуманитарной помощью: строительные материалы, товары медицинского назначения, продуктовые наборы, оргтехника, - сообщила в четверг пресс-служба Государственной погранслужбы Украины.