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Дальнее зарубежье 25.04.2019 11:43

Власти Египта продлили режим чрезвычайного положения

Правительство Египта продлило в стране режим чрезвычайного положения на три месяца, передает в четверг агентство Bloomberg со ссылкой на декрет египетских властей.

"Полиции и вооруженным силам поручено предпринять все необходимое для препятствования терроризму и угрозе безопасности на всей территории страны, для защиты частной и государственной собственности и граждан", - говорится в декрете.

В частности, в ряде северных районов Синайского полуострова, граничащих с Израилем и сектором Газа, действует комендантский час.

Впервые власти ввели режим чрезвычайного положения после терактов в апреле 2017 года.

Кроме этого, до свержения в 2011 году президента Хосни Мубарака Египет уже проходил через периоды чрезвычайного положения.

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Тэги: ЕГИПЕТ, ЧС, РЕЖИМ, ВВОД

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]