Власти Египта продлили режим чрезвычайного положения

Правительство Египта продлило в стране режим чрезвычайного положения на три месяца, передает в четверг агентство Bloomberg со ссылкой на декрет египетских властей.

"Полиции и вооруженным силам поручено предпринять все необходимое для препятствования терроризму и угрозе безопасности на всей территории страны, для защиты частной и государственной собственности и граждан", - говорится в декрете.

В частности, в ряде северных районов Синайского полуострова, граничащих с Израилем и сектором Газа, действует комендантский час.

Впервые власти ввели режим чрезвычайного положения после терактов в апреле 2017 года.

Кроме этого, до свержения в 2011 году президента Хосни Мубарака Египет уже проходил через периоды чрезвычайного положения.