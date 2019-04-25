Президент Азербайджана и председатель корпорации «China Poly Group» провели встречу в Китае

Президент Азербайджана Ильхам Алиев в четверг в Китае встретился с председателем корпорации «China Poly Group» Су Нианша, сообщает сайт главы государства.

И.Алиев также провел встречу с президентом компании «China National Electric Engineering» Чао Ху.

Встречи состоялись на полях II международной конференции «Один пояс, один путь».

Ф.Исазаде