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Внешняя политика 25.04.2019 11:37

Президент Азербайджана и председатель корпорации «China Poly Group» провели встречу в Китае

Президент Азербайджана Ильхам Алиев в четверг в Китае встретился с председателем корпорации «China Poly Group» Су Нианша, сообщает сайт главы государства.

И.Алиев также провел встречу с президентом компании «China National Electric Engineering» Чао Ху.

Встречи состоялись на полях II международной конференции «Один пояс, один путь».

Ф.Исазаде

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
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Тэги: ПРЕЗИДЕНТ, КОРПОРАЦИЯ, ВСТРЕЧА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]