Литва получит от Соединённых Штатов Америки средства по борьбе с беспилотниками, сообщает в четверг министерство обороны страны.

Контракт на приобретение "антидронов" на сумму 1,3 млн долларов (1,16 млн евро) был подписан во второй половине апреля, но США вернут деньги из средств программы военной поддержки Госдепартамента.

"У нашего стратегического партнера - США - мы приобретаем эти средства сдерживания беспилотных летательных аппаратов, которые создадут новые возможности для Вооружённых сил Литвы", - отметил заместитель министра обороны Гедримас Еглинскас.

В соответствии с контрактом планируется, что эти средства будут переданы Вооружённым силам Литвы до середины 2020 г.

"Антидроны" прерывают управление беспилотником, перехватывая связь между этим летательным аппаратом и оператором. Оборудование также может блокировать навигационные сигналы.