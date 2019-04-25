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Транспорт и связь 25.04.2019 11:58

Грузоперевозки через Азербайджан в рамках TRACECA за январь-февраль сократились на 2,6%

Объем перевозки грузов по территории Азербайджана в рамках Евроазиатского транспортного коридора (TRACECA) за январь-февраль 2019 года составил 8 млн 211,5 тыс. тонн, что на 2,6% ниже показателя аналогичного периода 2018 года, сообщили агентству “Интерфакс-Азербайджан” в Госкомстате.

По данным Госкомстата, за отчетный период 1 млн 963,1 тыс. тонн или 23,9% всех грузоперевозок в рамках коридора пришлось на железнодорожный транспорт, 5 млн 391,5 тыс. тонн или 65,7% - автомобильный, 856,9 тыс. тонн или 10,4% - морской транспорт.

Как сообщалось, в 2018 году по TRACECA через Азербайджан было перевезено 52 млн 673,9 тыс. тонн грузов, в том числе 9 млн 344,8 тыс. тонн или 17,7% транзитных.

Транспортный коридор Европа-Кавказ-Азия (Программа Евросоюза TRACECA) соединяет Франкфурт (Германия) с Шанхаем (Китай).

Участниками программы являются: Азербайджан, Армения, Грузия, Болгария, Румыния, Украина, Молдова, Турция, Казахстан, Узбекистан, Таджикистан, Киргизия, Афганистан.

Н.Аббасова

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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Тэги: АЗЕРБАЙДЖАН, TRACECA, ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]