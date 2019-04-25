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СНГ 25.04.2019 12:12

Путин предлагает исламским странам выстраивать справедливые экономические отношения в мире

Президент РФ Владимир Путин призвал участников международного экономического саммита "Россия - исламский мир" обсудить вопросы выстраивания справедливых экономических отношений свободных от недобросовестной конкуренции.

В телеграмме участникам конференции В.Путин отмечает, что "мусульманские страны - традиционные партнеры России в деле продвижения межцивилизационного и межконфессионального диалога, в усилиях по обеспечению безопасности и стабильности на региональном и глобальном уровне".

Президент также подчеркивает, что связи России с исламскими государствами в экономической сфере "развиваются весьма динамично, становятся все более разнообразными".

Глава государства призвал участников конференции "подумать о том, как сделать систему международных экономических отношений более справедливой и взаимовыгодной, свободной от диктата и недобросовестной конкуренции".

В.Путин высказался за наращивание между государствами - участниками саммита торгового инвестиционного и гуманитарного сотрудничества, а также за координацию усилий в решении многих острых социальных проблем.

Телеграмма президента опубликована на сайте Кремля.

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Тэги: РОССИЯ, ИСЛАМ, СТРАНЫ, ЭКОНОМИКА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]