Путин предлагает исламским странам выстраивать справедливые экономические отношения в мире

Президент РФ Владимир Путин призвал участников международного экономического саммита "Россия - исламский мир" обсудить вопросы выстраивания справедливых экономических отношений свободных от недобросовестной конкуренции.

В телеграмме участникам конференции В.Путин отмечает, что "мусульманские страны - традиционные партнеры России в деле продвижения межцивилизационного и межконфессионального диалога, в усилиях по обеспечению безопасности и стабильности на региональном и глобальном уровне".

Президент также подчеркивает, что связи России с исламскими государствами в экономической сфере "развиваются весьма динамично, становятся все более разнообразными".

Глава государства призвал участников конференции "подумать о том, как сделать систему международных экономических отношений более справедливой и взаимовыгодной, свободной от диктата и недобросовестной конкуренции".

В.Путин высказался за наращивание между государствами - участниками саммита торгового инвестиционного и гуманитарного сотрудничества, а также за координацию усилий в решении многих острых социальных проблем.

Телеграмма президента опубликована на сайте Кремля.