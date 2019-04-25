Рада приняла закон об исключительном использовании украинского языка во всех сферах общественной жизни

Верховная Рада приняла в целом проект закона об украинском языке, который предусматривает обязательное использование государственного языка в органах власти и других публичных сферах общественной жизни.
Как передает корреспондент агентства "Интерфакс-Украина", соответствующий законопроект (№5670-д) об обеспечении функционирования украинского языка как государственного во втором чтении и в целом поддержали 278 народных депутатов на пленарном заседании парламента в четверг.
В законе сказано, что его действие не распространяется на сферу частного общения и осуществление религиозных обрядов.
Публичное унижение или пренебрежение украинским языком приравнивается к надругательству над государственными символами Украины и наказывается по закону. Ответственность будут нести и те, кто будет препятствовать или ограничивать использование украинского языка.
Глава профильного комитета по вопросам культуры и духовности Николай Княжицкий пояснил, что нормы об административной ответственности начнут действовать через три года.
"Мы учли большинство правок народных депутатов. Коллеги, мы на три года перенесли введение административной ответственности за нарушение закона. А за это время бесплатно во всех областях Украины будут созданы центры, которые будут обучать украинскому языку, будут созданы государственные программы для поддержки образования на украинском, для поддержки украинской культуры", - сказал глава комитета.
Он добавил, что закон предусматривает принятие через полгода законодательства о языках национальных меньшинств и коренных народов.
Чтобы получить украинское гражданство, необходимо подтвердить "соответствующий уровень" владения украинским языком. Необходимый уровень будет устанавливать Национальная комиссия по стандартам государственного языка.
Однако это требование не распространяется на иностранцев и лиц без гражданства, которые служат в Вооруженных силах Украины и имеют государственные награды, а также тех, прием в гражданство которых представляет для Украины государственный интерес.
Закон также определяет классификацию уровней владения украинским языком, предусмотрена трехуровневая шкала и уровни сертификатов, которые подтверждают соответствующую степень владения языком.
Украинским языком должны будут владеть чиновники всех уровней, судьи, правоохранители, военнослужащие-контрактники, сотрудники сферы образования, медицинской сферы, должностные лица государственных и коммунальных предприятий, адвокаты, нотариусы.
Языком образовательного процесса будет украинский, но государство будет способствовать изучению языков международного общения, прежде всего английского.
Вместе с тем законодатель гарантировал право представителям нацменьшинств и коренных народов в начальных классах и детсадах коммунальной собственности изучать соответствующий язык наряду с государственным.
Государство будет также обеспечивать использование государственного языка в сфере культуры.
Языком телевидения и радиовещания будет украинский язык.
Согласно редакции законопроекта, подготовленной ко второму чтению, увеличиваются квоты использования украинского языка на ТВ и радио.
Доля вещания на украинском языке должна составлять не менее 90% общей продолжительности передач и фильмов, их частей в каждом промежутке времени между 7:00 и 18:00 и между 18:00 и 22:00.
Для местных телерадиокомпаний вещание на других языках должно составлять не более 20%.
Законопроект также предусматривает обязательство для книгоиздателей выпускать на украинском языке не менее 50% всех изданных ими книг в течение года.
Компьютерные программы с пользовательским интерфейсом, установленным на товарах, которые реализуются в Украине, должны будут иметь пользовательский интерфейс на украинском языке, который будет содержать не меньше информации, чем иностранные версии такого интерфейса.
Сфера обслуживания, согласно закону, будет работать на украинском языке. Однако по просьбе клиента его персональное обслуживание возможно на ином языке. Аналогичная ситуация и со сферой здравоохранения.
Закон также определяет порядок формирования и функционирования Национальной комиссии по стандартам государственного языка.
Защитой государственного языка будет заниматься соответствующий уполномоченный, которого будет назначать и увольнять кабинет министров Украины.
Закон, за исключением отдельных его положений, вступит в силу через два месяца после публикации.
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