Каракас не исключает попытки военной интервенции в Венесуэлу

Генеральный секретарь совета обороны Венесуэлы Паскуалино Ангиолилло Фернандес не исключил возможности военного вторжения в страну под предлогом оказания гуманитарной помощи.
"Раз в стране кризис, можно постараться под флагом гуманитарной помощи осуществить военное вторжение. Мы не исключаем, что можем ожидать данное военное вторжение в страну по каким-либо причинам", - сказал П.А.Фернандес журналистам в четверг в Москве.
21 января в Каракасе была предпринята попытка мятежа, организованного группой служащих Национальной гвардии в одной из столичных казарм. После этого инцидента Верховный суд Венесуэлы отстранил с поста председателя Национальной ассамблеи лидера оппозиции Хуана Гуайдо. В ответ он призвал жителей Каракаса и других городов Венесуэлы выйти на акции протеста.
Спустя несколько дней в Венесуэле прошли массовые антиправительственные акции протеста. 23 января Х.Гуайдо провозгласил себя временным президентом страны.
Практически сразу после этого США, Канада, большинство стран Латинской Америки, ряд стран ЕС и ряд других государств официально признали Х.Гуайдо временным президентом Венесуэлы или выразили ему поддержку.
Среди тех, кто поддержал победившего на выборах президента Николаса Мадуро - Россия, Мексика, Куба, Боливия и Турция.
Еще в 2018 году после президентских выборов в Венесуэле страны ЕС ввели персональные санкции в отношении ряда венесуэльских чиновников за "причастность к нарушению прав человека. После обострения политического кризиса в стране в ЕС отмечали, что не исключают новых санкций в отношении властей в Каракасе.
Кроме того, американский Минфин ввел санкции в отношении венесуэльской нефтегазовой компании PDVSA. Эти меры позволят США конфисковать активы компании в $7 млрд. Кроме того, PDVSA за год лишится прибыли в $11 млрд.
Власти Венесуэлы оказывают давление на оппозицию, заморозили активы Х.Гуайдо и запретили ему выезд из страны. Также власти в Каракасе отказываются от гуманитарной помощи стране со стороны США.
Лидер оппозиции со своей стороны заявлял, что намерен организовать поставку помощи из США вопреки запрету властей.
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