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Дальнее зарубежье 25.04.2019 13:34

Мэй планирует на следующей неделе внести в парламент законопроект о Brexit - ТВ

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй на следующей неделе может вынести на голосование британского парламента законопроект о Brexit, сообщает в четверг британский телеканал Sky News.

По данным телеканала, речь идет о так называемом законопроекте Withdrawal Agreement Bill, в котором перечисляются законодательные основы Brexit.

"Т.Мэй готовится к следующей схватке за Brexit, планируя вынести на голосование парламента страны ключевой законопроект о выходе Великобритании из ЕС уже на следующей неделе", - отмечает телеканал.

ЕС и Великобритания ранее достигли соглашения о продлении срока Brexit до 31 октября.

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Тэги: ВЕЛИКОБРИТАНИЯ, ПРЕМЬЕР, BREXIT, ЗАКОНОПРОЕКТ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]