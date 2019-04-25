Власти Шри-Ланки заверили, что приняли все необходимые меры для безопасности туристов

Круглосуточная служба экстренной поддержки туристов создана на Шри-Ланке после серии взрывов, в больницы и пострадавшие от терактов гостиницы и аэропорт направлены подготовленные группы для помощи туристам, сообщили в среду в Управлении по развитию туризма страны.

"Сразу после серии взрывов в пострадавшие гостиницы, гостиницы и аэропорт были направлены специально подготовленные группы для помощи туристам. Созданы также круглосуточная служба экстренной поддержки находящихся на острове туристов по номеру 1912 и горячая линия для помощи семьям пострадавших иностранных граждан по номеру +94 112322485", - говорится в сообщении ведомства, размещенном в сети Facebook.

Как уточняется, 22 апреля власти провели брифинг для владельцев отелей и туроператоров, на котором сообщили о разработке новых мер безопасности в гостиницах и на курортах.

"Управление туризма Шри-Ланки хотело бы заверить мировое сообщество, что страна открыта для туристов и все необходимые меры были приняты, чтобы обеспечить их безопасность. Наши известные туристические объекты, курорты, отели работают в обычном режиме. В стране нет перекрытий дорог и других ограничений передвижения", - говорится в сообщении ведомства.

Индустрия туризма является одним из основных источников дохода Шри-Ланки. Ежегодно островное государство посещает около 2,5 млн человек.

На Шри-Ланке в воскресенье произошла серия взрывов, в результате которых погибли 359 человек. Объектами атаки стали дорогие отели в столице страны Коломбо и ее окрестностях, а также церкви в городах Коломбо, Негомбо и Баттикалоа. После терактов туристы стали массово покидать Шри-Ланку из соображений безопасности.

В понедельник МИД РФ выступил с рекомендацией туристам воздержаться от поездок в Шри-Ланку. В свою очередь, Ростуризм рекомендовал туроператорам приостановить продвижение и реализацию туров в страну. Крупные туроператоры в среду сообщили порталу "Интерфакс-Туризм", что остановили продажи туров.

Полиция Шри-Ланки арестовала 60 подозреваемых в причастности к взрывам. По информации CNN, атаки совершили девять террористов-смертников.