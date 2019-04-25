СПГ-проект Gastrade в Греции может столкнуться с новыми задержками

Gastrade, которая разрабатывает проект плавучей регазификационной установки (ПРГУ, FSRU) в греческом Александруполисе, должна была начать процедуру обязывающего бронирования мощностей в первом квартале 2019 года, но пока не получила разрешения от греческого регулятора энергетического рынка RAE.
Как следствие, проведение этой процедуры было перенесено на третий квартал 2019 года. Аналогичным образом, как ожидается, будет отложено и принятие окончательного инвестиционного решения (ОИР, FID). По данным Gastrade, ей потребуется два года после принятия FID для завершения строительных работ в рамках проекта.
Компания в январе уже перенесла предполагаемые сроки завершения проекта на полгода, объяснив это необходимостью дать поставщикам больше времени для доставки FSRU. Запуск проекта теперь ожидается в конце 2021 года - на год позже, чем планировалось изначально.
Однако не исключена дальнейшая отсрочка проекта в Александруполисе из-за приостановки приватизации греческой газовой компании DEPA. DEPA является одной из всего двух компаний, заинтересованных в инвестировании в проект FSRU. Она намерена приобрести 20% акций Gastrade и подать обязывающую заявку на бронирование мощностей. Другой заинтересованный покупатель - болгарский газотранспортный оператор Bulgartransgaz, пришедший на смену Болгарскому энергетическому холдингу (BEH) в ноябре 2018 года. Компания GasLog, которая владеет и управляет судами для перевозки СПГ, уже имеет 20- процентную долю в Gastrade.
Окончательное инвестиционное решение по проекту FSRU будет принято лишь после того, как DEPA и Bulgartransgaz обязуются приобрести доли в проекте. Но DEPA вряд ли возьмет на себя обязательство инвестировать в развитие новой инфраструктуры до завершения процесса приватизации принадлежащих государству пакетов акций DEPA Trade и DEPA Infrastructure - двух подразделений, на которые компания недавно разделилась.
Ожидалось, что тендер на продажу 51-процентного пакета акций DEPA Trade начнется 8 апреля. Однако он был приостановлен после того, как тендер на приватизацию греческой Hellenic Petroleum не состоялся - ни одна компания не подала заявку. Hellenic Petroleum принадлежит 35% акций DEPA.
Продажа 14-процентного госпакета в DEPA Infrastructure может быть объявлена только после завершения тендера DEPA Trade.
Близкий к DEPA источник сказал, что тендер на продажу DEPA Trade, как ожидается, стартует до конца апреля, хотя крайний срок не установлен. "Вероятно, он будет оставаться открытым до бесконечности, пока не будет найден покупатель", - сказал источник.
Другой источник в отрасли, работающий в Греции, отметил, что провал тендера на приватизацию Hellenic Petroleum свидетельствует о том, что интерес к греческим инфраструктурным компаниям невысок, и это выглядит не очень хорошо для приватизации DEPA.
При такой неопределенности трудно представить, когда может быть принято FID для FSRU, даже если Gastrade обеспечит достаточный объем забронированных мощностей.
Мощность регазификационного проекта в Александруполисе запланирована в объеме 5,5 млрд кубометров в год. Gastrade намерена приобрести судно вместимостью 150-170 тыс. кубометров и мощностью переработки 530 млн кубометров в сутки.
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