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Дальнее зарубежье 25.04.2019 13:52

ЕАБР может претендовать на роль системного финансового интегратора в ЕАЭС - глава банка

Евразийский банк развития (ЕАБР) в перспективе может стать системным финансовым интегратором на пространстве Евразийского экономического союза (ЕАЭС), считает председатель правления ЕАБР Андрей Бельянинов.

"Пообщавшись с национальными банками наших стран, я понял, что никто свой суверенитет не отдаст, в том числе Банку России не отдаст. А вот наш банк равноудален от всех, и мы можем двигаться по этому пути, стать системным интегратором", - сказал А.Бельянинов, выступая в четверг в Конаково на конгрессе евразийских СМИ.

Ранее сообщалось, что ЕАБР запустил систему расчетов между компаниями стран-учредителей без участия SWIFT. Банк приступил к клиринговой деятельности в соответствии со своей стратегией развития на период до 2022 года.

ЕАБР как региональный банк развития был создан в 2006 году. В настоящее время участниками банка являются шесть государств: Армения, Белоруссия, Казахстан, Киргизия, Таджикистан и Россия.

В ЕАЭС входят пять стран: Армения, Белоруссия, Казахстан, Киргизия и Россия.

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Тэги: РОССИЯ, ЕАБР, ЕАЭС, ОПЕРАЦИИ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]