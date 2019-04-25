Путин поднял бокал вина за здоровье товарища Ким Чен Ына и укрепление сотрудничества между РФ и КНДР

Президент России Владимир Путин на приеме в честь лидера КНДР Ким Чен Ына предложил тост за укрепление дружбы и сотрудничества между РФ и Северной Кореей.
"Предлагаю тост за дальнейшее укрепление дружбы и сотрудничества между Российской Федерацией и Корейской Народной Демократической Республикой, за благополучие народов наших стран, за здоровье товарища председателя Ким Чен Ына и всех присутствующих", - сказал В.Путин.
Вместе со своим визави он поднял бокал белого вина.
Президент напомнил, что в 2002 году во Владивостоке он уже принимал отца нынешнего лидера КНДР Ким Чен Ира, подчеркнув, что к нему в России всегда относились с большим уважением.
"Сегодняшние переговоры также прошли конструктивно, по-деловому, в дружеской атмосфере, традиционной для отношений между нашими государствами", - сказал российский лидер.
В.Путин напомнил, что в 2018 году Москва и Пхеньян отметили 70-летие установления дипотношений. "Мы подошли к этой дате в сложной международной обстановке. Тем не менее видим, что благодаря многим инициативам товарища Ким Чен Ына в последние месяцы ситуация вокруг Корейского полуострова стабилизируется", - сказал президент России.
Он подчеркнул, что Москва стремится активно содействовать продвижению по пути политико-дипломатического решения проблем Корейского полуострова.
В.Путин также поприветствовал шаги руководства КНДР по налаживанию прямого диалога с США, а также по нормализации отношений между Северной и Южной Кореями.
Президент Азербайджана и председатель корпорации «China Poly Group» провели встречу в Китае
Азербайджан и Болгария подпишут межправоглашение о пенсионном обеспечении
ВВС Азербайджана получили новый ОКП, оснащенный передовым оборудованием НАТО и Израиля
Манат и доллар продолжают удерживать позиции на валютном аукционе
ЛУКОЙЛ инвестирует в действующие проекты в Узбекистане $2 млрд для поддержания добычи газа
СПГ-проект Gastrade в Греции может столкнуться с новыми задержками
Доходы гостиниц и учреждений гостиничного типа в Азербайджане в I квартале 2019г снизились на 2,5%
Azermarka выпустила почтовую марку, посвященную «Гран-При Азербайджана» гонок «Формула-1»
Азерсу получит 4 млн манатов на продолжение реконструкции системы водоснабжения Ширвана
ГААД получит 3 млн манатов на строительство автодороги на севере Азербайджана
ГААД получит 6,8 млн манатов на строительство автодороги на юге Азербайджана
Азербайджан построит в Дербенте развлекательный центр за $5 млн
Между событиями в Сумгаите и Ходжалы существует только одна параллель: это хорошо спланированные и организованные акции Армении против Азербайджана
Москва не будет в угоду Еревану отказываться от военного сотрудничества с Баку
В рамках программы ”Digital HUB" "AzerTelecom" и "China Telecom" подписали Стратегический Меморандум о Взаимопонимании
Академик Зияд Самедзаде станет почетным гостем CEO Lunch Baku
Форум «Downstream Каспий и Центральная Азия – торговля, логистика, нефтепереработка» пройдет в конце апреля
В Баку пройдет XII чемпионат Азербайджана по «Что? Где? Когда?»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
Не играйте с огнем вблизи «пороховых бочек»
Пашинян, считающий себя демократом, обязан привлечь к ответственности Саргсяна, признавшегося в убийстве мирного азербайджанского населения в Ходжалы - политолог
Российский историк опубликовал рассекреченные документы спецслужб о планах армян заселить Грозный после депортации оттуда чеченцев в бытность СССР