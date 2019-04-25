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СНГ 25.04.2019 12:52

Путин поднял бокал вина за здоровье товарища Ким Чен Ына и укрепление сотрудничества между РФ и КНДР

Президент России Владимир Путин на приеме в честь лидера КНДР Ким Чен Ына предложил тост за укрепление дружбы и сотрудничества между РФ и Северной Кореей.

"Предлагаю тост за дальнейшее укрепление дружбы и сотрудничества между Российской Федерацией и Корейской Народной Демократической Республикой, за благополучие народов наших стран, за здоровье товарища председателя Ким Чен Ына и всех присутствующих", - сказал В.Путин.

Вместе со своим визави он поднял бокал белого вина.

Президент напомнил, что в 2002 году во Владивостоке он уже принимал отца нынешнего лидера КНДР Ким Чен Ира, подчеркнув, что к нему в России всегда относились с большим уважением.

"Сегодняшние переговоры также прошли конструктивно, по-деловому, в дружеской атмосфере, традиционной для отношений между нашими государствами", - сказал российский лидер.

В.Путин напомнил, что в 2018 году Москва и Пхеньян отметили 70-летие установления дипотношений. "Мы подошли к этой дате в сложной международной обстановке. Тем не менее видим, что благодаря многим инициативам товарища Ким Чен Ына в последние месяцы ситуация вокруг Корейского полуострова стабилизируется", - сказал президент России.

Он подчеркнул, что Москва стремится активно содействовать продвижению по пути политико-дипломатического решения проблем Корейского полуострова.

В.Путин также поприветствовал шаги руководства КНДР по налаживанию прямого диалога с США, а также по нормализации отношений между Северной и Южной Кореями.

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]