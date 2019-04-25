Белоруссия проводит переговоры с Россией по поставкам нефти, заявляют в Минске

Представители Белоруссии находятся в Москве для переговоров по вопросам поставки некачественной нефти.
"Председатель концерна находится в командировке в Москве", - сообщили агентству "Интерфакс-Запад" в "Белнефтехиме".
Концерн "Белнефтехим" поздно вечером 19 апреля заявил о резком ухудшении качества поступающей по нефтепроводу из России нефти. По данным концерна, содержание хлорорганических соединений в поступающей по нефтепроводу "Гомельтранснефть Дружба" нефти Urals превышает "в десятки раз предельные значения по стандарту".
В связи с этим оба белорусских НПЗ - ОАО "Мозырский НПЗ" (Гомельская область) и ОАО "Нафтан" (Витебская область) сообщили об угрозе повреждения оборудования и почти на 50% сократили объемы нефтепереработки.
23 апреля Белоруссия вынужденно приостановила экспорт светлых нефтепродуктов в Украину, Польшу и страны Балтии из-за поступления некачественной российской нефти.
В этот же день представители Белоруссии провели в Москве переговоры по ситуации вокруг поставок российской нефти. Их результаты стороны не комментируют.
Поздно вечером 24 апреля ОАО "Гомельтранснефть Дружба" остановило транзит "грязной" российской нефти в Европу после уведомления оператора польского участка "Дружбы" PERN о том, что НПЗ в Польше и Германии не могут принимать и перерабатывать нефть с такими показателями. В 22.00 по варшавскому времени они приостановили отбор, т.е. прекратили транспортировку нефти в Польшу в пункте "Адамово" на неопределенный срок.
По информации главного инженера ОАО "Гомельтранснефть Дружба" Андрея Вериго, "на западе нефтепровод от Мозыря в западную сторону полностью остановлен, задвижки закрыты".
"Сохраняется поставка нефти по другой ветке в объемах, необходимых для транзита в направлении Украины, это около 40 тыс. т в сутки", - добавил он.
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