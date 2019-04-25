Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.8968 RUR   0.0264 GBR   2.1937 TRY   0.2888

Цена на нефть

    $/bbl WTI 65.89 -0.41 Brent 74.57 0.06

Погода в Баку

  ночь день

Туризм 25.04.2019 13:00

Доходы гостиниц и учреждений гостиничного типа в Азербайджане в I квартале 2019г снизились на 2,5%

Доходы гостиниц и учреждений гостиничного типа в Азербайджане в январе-марте 2019 года составили 71,3 млн манатов, что на 2,5% меньше аналогичного периода 2018 года, сообщили агентству "Интерфакс-Азербайджан" в Госкомстате.

«62,3% доходов были получены за счет сдачи номеров, 25% - от продажи напитков и продуктов питания, 3,9% - за счет оказания лечебных и оздоровительных услуг, 8,8% - от оказания других услуг», - отметили в Госкомстате.

В целом, в отчетный период туристы в Азербайджане совершили 545,4 тыс. ночевок в гостиницах (спад на 6,9%). При этом основное число ночевок пришлось на гостиницы Баку – 61,7% от общего числа. В Габале этот показатель составил 7,8%, Гусарах – 4,3%, Нафталане – 4,3%, Нахчыванской Автономной Республике – 4,1% , Губе – 3,2%, Гахе, Мингячевире - по 1,3%, Гяндже, Лянкаране - по 0,9%, Шемахе -0,8%.

При этом 377,7 тыс. (спад на 14,1%) или 69,3% всех ночевок были совершены иностранными гражданами или лицами без гражданства. Из них 15,1% приходится на туристов из ОАЭ, 13,1% - России, 7,1% - Ирана, 6,1% - Турции, 5,9% - Индии, 5,5% - Саудовской Аравии, 3,9% - Кувейта, 2,9% -Великобритании, 2,6% - Пакистана, 2,3% - Катара, 2,1% - Израиля, 2% - Ирака , 1,9% - США, 1,7% - Казахстана, 1,3% - Омана, 1,1% - Украины , 0,9% - Германии, остальное - других стран.

По данным статистики, в I-ом квартале 2019 года средний уровень загрузки отелей по республике составил 15,7%, в том числе по Нафталану – 42,6%, Шамкиру – 38,2%, Бейлагану – 27,8%, Баку – 27,7%, Гусару – 22,8%, Нахчыванской Автономной Республике – 21,5% , Габале – 20,7%, Агстафе – 32,7%, Ширвану – 16,3%.

Пик загрузки отелей пришелся на март и составил 16,4%.

Б.Рустамбеков

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: ГОСТИНИЦЫ, ДОХОДЫ, СПАД


Похожие новости


Доходы гостиниц и учреждений гостиничного типа в Азербайджане в 2018г увеличились на 26% Доходы гостиниц и учреждений гостиничного типа в Азербайджане за 9 месяцев превысили 286 млн манатов Доходы гостиниц и учреждений гостиничного типа в Азербайджане в I полугодии выросли на 22% Доходы гостиниц и учреждений гостиничного типа в Азербайджане в I квартале превысили 73 млн манатов Доходы гостиниц и учреждений гостиничного типа в Азербайджане в 2017г выросли на 18% Доходы гостиниц и учреждений гостиничного типа в Азербайджане в I полугодии выросли на 38%

Политика

Экономика

Регионы страны

За рубежом

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2019
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]