Доходы гостиниц и учреждений гостиничного типа в Азербайджане в I квартале 2019г снизились на 2,5%

Доходы гостиниц и учреждений гостиничного типа в Азербайджане в январе-марте 2019 года составили 71,3 млн манатов, что на 2,5% меньше аналогичного периода 2018 года, сообщили агентству "Интерфакс-Азербайджан" в Госкомстате.

«62,3% доходов были получены за счет сдачи номеров, 25% - от продажи напитков и продуктов питания, 3,9% - за счет оказания лечебных и оздоровительных услуг, 8,8% - от оказания других услуг», - отметили в Госкомстате.

В целом, в отчетный период туристы в Азербайджане совершили 545,4 тыс. ночевок в гостиницах (спад на 6,9%). При этом основное число ночевок пришлось на гостиницы Баку – 61,7% от общего числа. В Габале этот показатель составил 7,8%, Гусарах – 4,3%, Нафталане – 4,3%, Нахчыванской Автономной Республике – 4,1% , Губе – 3,2%, Гахе, Мингячевире - по 1,3%, Гяндже, Лянкаране - по 0,9%, Шемахе -0,8%.

При этом 377,7 тыс. (спад на 14,1%) или 69,3% всех ночевок были совершены иностранными гражданами или лицами без гражданства. Из них 15,1% приходится на туристов из ОАЭ, 13,1% - России, 7,1% - Ирана, 6,1% - Турции, 5,9% - Индии, 5,5% - Саудовской Аравии, 3,9% - Кувейта, 2,9% -Великобритании, 2,6% - Пакистана, 2,3% - Катара, 2,1% - Израиля, 2% - Ирака , 1,9% - США, 1,7% - Казахстана, 1,3% - Омана, 1,1% - Украины , 0,9% - Германии, остальное - других стран.

По данным статистики, в I-ом квартале 2019 года средний уровень загрузки отелей по республике составил 15,7%, в том числе по Нафталану – 42,6%, Шамкиру – 38,2%, Бейлагану – 27,8%, Баку – 27,7%, Гусару – 22,8%, Нахчыванской Автономной Республике – 21,5% , Габале – 20,7%, Агстафе – 32,7%, Ширвану – 16,3%.

Пик загрузки отелей пришелся на март и составил 16,4%.

Б.Рустамбеков