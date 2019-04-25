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Дальнее зарубежье 25.04.2019 14:46

Макрон готовит обращение к "желтым жилетам"

Президент Франции Эмманюэль Макрон в четверг обратится с речью к "желтым жилетам", в которой затронет основные социальные темы, беспокоящие население страны, сообщает агентство Associated Press.

"Э.Макрон выступит в четверг с речью в Елисейском дворце, основываясь на трехмесячных общенациональных дебатах, целью которых было решение проблем протестующих через проведение собраний в мэрии и сбор жалоб в интернете", - отмечает агентство.

Ожидается, что президент Франции затронет такие темы, как обеспокоенность протестующих в связи со снижением покупательной способности французов, снижение налогов для семей с низким уровнем дохода, а также меры по повышению пенсий и оказанию помощи родителям-одиночкам.

Изначально Э.Макрон планировал выступить с речью 15 апреля, однако его выступление было отменено из-за пожара в Соборе Парижской Богоматери.

"Желтые жилеты" проводят акции протеста по субботам, начиная с ноября 2018 года. Цель участников - выразить недовольство политикой правительства, не стремящегося, по их мнению, решать материальные проблемы рядовых граждан. Периодически демонстрации перерастают в беспорядки. В частности, несколько раз от действий хулиганов пострадали знаменитые парижские Елисейские поля.

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Тэги: ФРАНЦИЯ, ПРЕЗИДЕНТ, ПРОТЕСТЫ, ВЫСТУПЛЕНИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]