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СНГ 25.04.2019 13:12

Путин лично проводил Ким Чен Ына до машины

Переговоры лидеров РФ и КНДР Владимира Путина и Ким Чен Ына завершились.

В.Путин лично проводил корейского лидера до машины.

Они обменялись несколькими фразами, после чего Ким Чен Ын сел в машину и уехал.

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Тэги: РОССИЯ, КНДР, ПЕРЕГОВОРЫ, ЗАВЕРШЕНИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]