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Дальнее зарубежье 25.04.2019 15:02

В Сеуле намерены тщательно подготовиться к четвертому саммиту Южная Корея-КНДР

Для возможного проведения четвертого саммита Южная Корея-КНДР необходима серьезная подготовка, заявил глава администрации корейского президента Но Ён Мин.

"Самое важное на данный момент - подготовиться к четвертому саммиту между Югом и Севером без каких-либо препятствий", - цитирует агентство "Рёнхап" слова Но Ён Мина, сказанные на совещании по вопросу реализации решений предыдущих саммитов Южная Корея-КНДР.

При этом Но Ён Мин подчеркнул необходимость выполнения всех соглашений, ранее достигнутых президентом Южной Кореи Мун Чжэ Ином и лидером Северной Кореи Ким Чен Ыном.

По словам главы администрации, отношения между Сеулом и Пхеньяном прошли необычайную трансформацию - от острой военной напряженности до диалога и сотрудничества на Корейском полуострове.

Ранее в этом году стало известно, что власти Южной Кореи планируют провести в 2019 году четвертый саммит с КНДР, организовав поездку северокорейского лидера Ким Чен Ына в Сеул.

В 2018 году отношения между Южной Кореей и КНДР достигли значительных успехов: Мун Чжэ Ин и Ким Чен Ын провели три саммита.

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Тэги: ЮЖКОРЕЯ, КНДР, САММИТ, ПОДГОТОВКА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]