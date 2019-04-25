В Сеуле намерены тщательно подготовиться к четвертому саммиту Южная Корея-КНДР

Для возможного проведения четвертого саммита Южная Корея-КНДР необходима серьезная подготовка, заявил глава администрации корейского президента Но Ён Мин.
"Самое важное на данный момент - подготовиться к четвертому саммиту между Югом и Севером без каких-либо препятствий", - цитирует агентство "Рёнхап" слова Но Ён Мина, сказанные на совещании по вопросу реализации решений предыдущих саммитов Южная Корея-КНДР.
При этом Но Ён Мин подчеркнул необходимость выполнения всех соглашений, ранее достигнутых президентом Южной Кореи Мун Чжэ Ином и лидером Северной Кореи Ким Чен Ыном.
По словам главы администрации, отношения между Сеулом и Пхеньяном прошли необычайную трансформацию - от острой военной напряженности до диалога и сотрудничества на Корейском полуострове.
Ранее в этом году стало известно, что власти Южной Кореи планируют провести в 2019 году четвертый саммит с КНДР, организовав поездку северокорейского лидера Ким Чен Ына в Сеул.
В 2018 году отношения между Южной Кореей и КНДР достигли значительных успехов: Мун Чжэ Ин и Ким Чен Ын провели три саммита.
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