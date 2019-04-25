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ТЭК 25.04.2019 13:30

Пекин планирует расширить присутствие китайских компаний в энергосекторе Азербайджана

Пекин заинтересован в расширении энергетического сотрудничества с Баку, будет стремиться к расширению деятельности китайских компаний в энергосекторе Азербайджана, говорится в сообщении пресс-службы азербайджанского Минэнерго.

Министр энергетики Азербайджана Пярвиз Шахбазов в четверг провел встречу с руководителем Администрации энергетики КНР Чжангом Жианхуа в рамках II-го международного форума по сотрудничеству «Один пояс - один путь» в Китае.

«Стороны обсудили возможности сотрудничества в рамках инициативы «Один пояс- один путь», а также перспективы расширения сотрудничества между двумя странами в энергосфере. При этом отмечалось наличие возможностей сотрудничества в нефтегазовой, нефтехимической сферах, в области переработки, электроэнергетики и возобновляемых источников энергии (ВИЭ)», - говорится в пресс-релизе.

Ч.Жианхуа со своей стороны отметил необходимость усиления взаимной деятельности энергетических компаний Азербайджана и Китая. Он подчеркнул, что Администрация энергетики КНР «будет стремиться к расширению деятельности китайских компаний в энергосекторе Азербайджана и обеспечению их участия в развитии сферы ВИЭ этой страны».

«П.Шахбазов пригласил Ч.Жианхуа в Азербайджан для оценки потенциала сотрудничества между двумя странами в энергетической сфере», - отмечается в информации.

Также в ходе встречи китайские компании были приглашены для участия в развитии сферы ВИЭ.

Н.Аббасова

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Тэги: АЗЕРБАЙДЖАН, КИТАЙ, ЭНЕРГОСЕКТОР, СОТРУДНИЧЕСТВО


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]