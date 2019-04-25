Пекин планирует расширить присутствие китайских компаний в энергосекторе Азербайджана

Пекин заинтересован в расширении энергетического сотрудничества с Баку, будет стремиться к расширению деятельности китайских компаний в энергосекторе Азербайджана, говорится в сообщении пресс-службы азербайджанского Минэнерго.

Министр энергетики Азербайджана Пярвиз Шахбазов в четверг провел встречу с руководителем Администрации энергетики КНР Чжангом Жианхуа в рамках II-го международного форума по сотрудничеству «Один пояс - один путь» в Китае.

«Стороны обсудили возможности сотрудничества в рамках инициативы «Один пояс- один путь», а также перспективы расширения сотрудничества между двумя странами в энергосфере. При этом отмечалось наличие возможностей сотрудничества в нефтегазовой, нефтехимической сферах, в области переработки, электроэнергетики и возобновляемых источников энергии (ВИЭ)», - говорится в пресс-релизе.

Ч.Жианхуа со своей стороны отметил необходимость усиления взаимной деятельности энергетических компаний Азербайджана и Китая. Он подчеркнул, что Администрация энергетики КНР «будет стремиться к расширению деятельности китайских компаний в энергосекторе Азербайджана и обеспечению их участия в развитии сферы ВИЭ этой страны».

«П.Шахбазов пригласил Ч.Жианхуа в Азербайджан для оценки потенциала сотрудничества между двумя странами в энергетической сфере», - отмечается в информации.

Также в ходе встречи китайские компании были приглашены для участия в развитии сферы ВИЭ.

Н.Аббасова