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Культура 25.04.2019 13:37

Баку и Будапешт подписали межведомственную программу культурного сотрудничества

Азербайджан и Венгрия договорились о развитии культурного сотрудничества на межведомственном уровне, сообщает пресс-служба Министерства культуры.

«Программа о сотрудничестве в сфере культуры между министерством культуры Азербайджана и министерством человеческих ресурсов (МЧР) Венгрии подписана в Будапеште по итогам встречи замминистра культуры Вагифа Алиева с госсекретарем по международным вопросам МЧР Орсоля Пачай-Томашич», - говорится в сообщении.

О.Пачай-Томашич отметила, что в настоящее время в рамках стипендиарной программы Венгрии в этой стране образование получают более 600 азербайджанских студентов.

По ее словам, Венгрия заинтересована в расширении сотрудничества с тюркоязычными государствами как в двухстороннем формате, так и в рамках организаций ТюркПА, Тюрксой, Организации сотрудничества тюркоязычных стран.

В.Алиев, в свою очередь, отметил стратегический характер отношений между Баку и Будапештом и подчеркнул значимость подписанной Программы.

«Между рядом культурных учреждений наших стран, в том числе между национальными библиотеками Азербайджана и Венгрии подписаны Меморандумы о сотрудничестве. Однако, подписываемая сегодня Программа будет нацелена на обеспечение эффективных связей на государственном уровне», - подчеркнул замминистра.

В.Алиев также пригласил госсекретаря по международным вопросам МЧР посетить с визитом Азербайджан.

Р.Бабаев

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Тэги: ВЕНГРИЯ, СОТРУДНИЧЕСТВО, КУЛЬТУРА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]