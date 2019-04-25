Баку и Будапешт подписали межведомственную программу культурного сотрудничества

Азербайджан и Венгрия договорились о развитии культурного сотрудничества на межведомственном уровне, сообщает пресс-служба Министерства культуры.

«Программа о сотрудничестве в сфере культуры между министерством культуры Азербайджана и министерством человеческих ресурсов (МЧР) Венгрии подписана в Будапеште по итогам встречи замминистра культуры Вагифа Алиева с госсекретарем по международным вопросам МЧР Орсоля Пачай-Томашич», - говорится в сообщении.

О.Пачай-Томашич отметила, что в настоящее время в рамках стипендиарной программы Венгрии в этой стране образование получают более 600 азербайджанских студентов.

По ее словам, Венгрия заинтересована в расширении сотрудничества с тюркоязычными государствами как в двухстороннем формате, так и в рамках организаций ТюркПА, Тюрксой, Организации сотрудничества тюркоязычных стран.

В.Алиев, в свою очередь, отметил стратегический характер отношений между Баку и Будапештом и подчеркнул значимость подписанной Программы.

«Между рядом культурных учреждений наших стран, в том числе между национальными библиотеками Азербайджана и Венгрии подписаны Меморандумы о сотрудничестве. Однако, подписываемая сегодня Программа будет нацелена на обеспечение эффективных связей на государственном уровне», - подчеркнул замминистра.

В.Алиев также пригласил госсекретаря по международным вопросам МЧР посетить с визитом Азербайджан.

Р.Бабаев