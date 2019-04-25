Международный Комитет Красного Креста беспокоит гуманитарная ситуация в районе боев у Триполи

В Международном Комитете Красного Креста (МККК) обеспокоены ухудшением гуманитарной ситуации вокруг ливийской столицы Триполи из-за боевых действий в этом районе, говорится в заявлении, опубликованном в четверг на сайте организации.
"Наша беспокойство касается тех людей, которые живут близко к местам, где ведутся военные действия. Густонаселенные районы (вокруг Триполи - ИФ) постепенно превращаются в поле сражений", - отмечается в заявлении.
Речь также идет о серьезной нехватке медикаментов, перебоях в водоснабжении и в подаче электроэнергии.
"Крайне важно, чтобы больницы, медицинские учреждения, медперсонал и транспортные средства, перевозящие раненых, могли безопасно выполнять свою деятельность", - подчеркнули в МККК.
4 апреля командующий Ливийской национальной армией (ЛНА) маршал Халифа Хафтар объявил о начале наступления на Триполи. Приказ о начале "Операции Триполи" прозвучал в обращении к военнослужащим. Бои велись в пригородах ливийской столицы.
Ранее на этой неделе ЛНА начала вторую фазу наступления на юге Триполи. В настоящее время продолжаются бои на подступах к ливийской столице.
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