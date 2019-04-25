Лидер КНДР разделяет позицию по нераспространению ядерного оружия - Путин

Президент РФ Владимир Путин высказал мнение, что лидер Северной Кореи Ким Чен Ын разделяет позицию по нераспространению по планете ядерного оружия.

"У меня сложилось впечатление, что и северокорейский лидер придерживается такой же точки зрения (о снижении угрозы ядерных конфликтов - ИФ). Им только нужны гарантии своей безопасности, вот и все", - сказал В.Путин на пресс-конференции по итогам переговоров с северокорейским лидером.

"Об этом нужно думать всем вместе", - добавил российский президент.