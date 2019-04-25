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Дальнее зарубежье 25.04.2019 14:02

Лидер КНДР разделяет позицию по нераспространению ядерного оружия - Путин

Президент РФ Владимир Путин высказал мнение, что лидер Северной Кореи Ким Чен Ын разделяет позицию по нераспространению по планете ядерного оружия.

"У меня сложилось впечатление, что и северокорейский лидер придерживается такой же точки зрения (о снижении угрозы ядерных конфликтов - ИФ). Им только нужны гарантии своей безопасности, вот и все", - сказал В.Путин на пресс-конференции по итогам переговоров с северокорейским лидером.

"Об этом нужно думать всем вместе", - добавил российский президент.

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Тэги: РОССИЯ, ПУТИН, КНДР, НЕРАСПРОСТРАНЕНИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]