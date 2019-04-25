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Транспорт и связь 25.04.2019 14:04

Выставка дорожной и транспортной инфраструктуры Road&Traffic 2019 пройдет в Баку во второй декаде июня

Международная выставка «Дорожная инфраструктура и общественный транспорт» Road & Traffic 2019 пройдет в Баку 11-13 июня, говорится в сообщении компании Caspian Event Organisers, являющейся организатором выставки.

«На выставке будут представлены последние достижения в области дорожно-туннельного строительства, средства дорожной безопасности, дорожно-строительную и коммунальную технику, оборудование для разметки дорог, дорожные электронные мониторы, программное обеспечение для проектирования городской инфраструктуры, новые модели автобусов и другое», - отмечается в информации.

На выставке примут участие компании из Азербайджана, Германии, России, Турции и других стран. Впервые в выставке примет участие компания Xaliq Faiqoglu, которая представит на выставке новую модель автобуса. Среди дебютантов выставки – компания Kurgandormash, которая продемонстрирует свою технику на открытой площадке выставки.

В рамках выставки состоятся двусторонние встречи между участниками и местными компаниями.

Выставка Road & Traffic пройдет на одной площадке с 18-й Каспийской международной транспортной выставкой TransCaspian/Translogistica 2019.

Б.Рустамбеков

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 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
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Тэги: ROAD/TRAFFIC, ВЫСТАВКА

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]