Выставка дорожной и транспортной инфраструктуры Road&Traffic 2019 пройдет в Баку во второй декаде июня

Международная выставка «Дорожная инфраструктура и общественный транспорт» Road & Traffic 2019 пройдет в Баку 11-13 июня, говорится в сообщении компании Caspian Event Organisers, являющейся организатором выставки.
«На выставке будут представлены последние достижения в области дорожно-туннельного строительства, средства дорожной безопасности, дорожно-строительную и коммунальную технику, оборудование для разметки дорог, дорожные электронные мониторы, программное обеспечение для проектирования городской инфраструктуры, новые модели автобусов и другое», - отмечается в информации.
На выставке примут участие компании из Азербайджана, Германии, России, Турции и других стран. Впервые в выставке примет участие компания Xaliq Faiqoglu, которая представит на выставке новую модель автобуса. Среди дебютантов выставки – компания Kurgandormash, которая продемонстрирует свою технику на открытой площадке выставки.
В рамках выставки состоятся двусторонние встречи между участниками и местными компаниями.
Выставка Road & Traffic пройдет на одной площадке с 18-й Каспийской международной транспортной выставкой TransCaspian/Translogistica 2019.
Б.Рустамбеков
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