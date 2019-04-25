Выставка дорожной и транспортной инфраструктуры Road&Traffic 2019 пройдет в Баку во второй декаде июня

Международная выставка «Дорожная инфраструктура и общественный транспорт» Road & Traffic 2019 пройдет в Баку 11-13 июня, говорится в сообщении компании Caspian Event Organisers, являющейся организатором выставки.

«На выставке будут представлены последние достижения в области дорожно-туннельного строительства, средства дорожной безопасности, дорожно-строительную и коммунальную технику, оборудование для разметки дорог, дорожные электронные мониторы, программное обеспечение для проектирования городской инфраструктуры, новые модели автобусов и другое», - отмечается в информации.

На выставке примут участие компании из Азербайджана, Германии, России, Турции и других стран. Впервые в выставке примет участие компания Xaliq Faiqoglu, которая представит на выставке новую модель автобуса. Среди дебютантов выставки – компания Kurgandormash, которая продемонстрирует свою технику на открытой площадке выставки.

В рамках выставки состоятся двусторонние встречи между участниками и местными компаниями.

Выставка Road & Traffic пройдет на одной площадке с 18-й Каспийской международной транспортной выставкой TransCaspian/Translogistica 2019.

Б.Рустамбеков