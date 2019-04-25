Путин: КНДР нужны гарантии безопасности

К цели достижения денуклеаризации Корейского полуострова необходимо двигаться постепенно, КНДР нужны гарантии безопасности, заявил президент РФ Владимир Путин.

"КНДР нужны гарантии своей безопасности, сохранения суверенитета. Какие это могут быть гарантии, кроме международно-правовых? Можно подумать, наверное, это будет правильно, о международных гарантиях, но они тоже лежат в сфере международного права", - сказал В.Путин на пресс-конференции по итогам встречи с северокорейским лидером Ким Чен Ыном.

"Нужно сделать первые шаги к повышению доверия и, мне кажется, что в целом, в конечном итоге, это возможно", - заметил он.

Он подчеркнул, что нужно "двигаться постепенно, с уважением относясь к интересам друг друга, имея в виду все вовлеченные стороны в решение северокорейской проблемы и денуклеаризации Корейского полуострова".

"Если мы будем двигаться аккуратно, относясь с уважением другу к другу, и интересам друг друга, то добиться этой цели можно ", - сказал президент.