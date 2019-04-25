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Байден включился в президентскую гонку 2020 года

Бывший вице-президент США Джо Байден в четверг объявил о намерении баллотироваться в президенты страны на выборах 2020 года, сообщают американские СМИ.

"Мы боремся за душу нашего народа. Если мы дадим Дональду Трампу восемь лет (руководства) Белого дома, он фундаментально и навсегда изменит характер народа. Я не могу остаться в стороне и смотреть на то, что происходит", - приводит американская пресса выдержки из его обращения, которое опубликовано в интернете.

Ожидается, что уже позже в четверг у него состоится первое мероприятие по сбору средств на президентскую кампанию. Оно пройдет в городе Филадельфия.

Дж.Байден является членом Демократической партии и намерен воспользоваться опытом, полученным в период работы в администрации президента США Барака Обамы, отмечают СМИ.

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 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: ЭКСПРЕСС, США, БАЙДЕН, ПРЕЗИДЕНТСТВО, НАМЕРЕНИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]