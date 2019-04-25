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Дальнее зарубежье 25.04.2019 14:15

Пекин направил Парижу протест в связи с заходом французского корабля в Тайваньский пролив

КНР заявила Франции официальный протест в связи с заходом французского военного корабля в Тайваньский пролив ранее в апреле, передают в четверг французские СМИ со ссылкой на представителя министерства обороны Китая Рена Гоцяня.

"Китайские военные в соответствии с законом направили корабли, чтобы идентифицировать французский корабль, и предупредить его (о необходимости - ИФ) уплыть прочь", - сказал он на брифинге.

"Китайская сторона уже заявила серьезный протест французской стороне", - отметил он.

Он уточнил, что французский военный корабль "7 апреля незаконно проник в территориальные воды Китая". В то же время Рена Гоцян не стал озвучивать название этого французского корабля.

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Тэги: КИТАЙ, ФРАНЦИЯ, ПРОЛИВ, ПРОТЕСТ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]