Пекин направил Парижу протест в связи с заходом французского корабля в Тайваньский пролив

КНР заявила Франции официальный протест в связи с заходом французского военного корабля в Тайваньский пролив ранее в апреле, передают в четверг французские СМИ со ссылкой на представителя министерства обороны Китая Рена Гоцяня.

"Китайские военные в соответствии с законом направили корабли, чтобы идентифицировать французский корабль, и предупредить его (о необходимости - ИФ) уплыть прочь", - сказал он на брифинге.

"Китайская сторона уже заявила серьезный протест французской стороне", - отметил он.

Он уточнил, что французский военный корабль "7 апреля незаконно проник в территориальные воды Китая". В то же время Рена Гоцян не стал озвучивать название этого французского корабля.