Токаев может участвовать в выборах президента Казахстана - Конституционный совет

Конституционный совет (КС) Казахстана не нашел препятствий для участия действующего президента страны Касым-Жомарта Токаева во внеочередных выборах главы государства.

В распространенном в четверг решении КС отмечается, что в 15-летний срок постоянного проживания в республике, являющийся одним из требований к кандидату в президенты, могут быть включены и периоды проживания за пределами страны "персонала дипломатической службы Республики Казахстан и приравненных к ним лиц, назначенных (избранных) на должности при международных организациях, членами которых является Казахстан".

Как пояснил председатель КС Кайрат Мами, слова которого приводятся в сообщении, "выезд из страны по данным основаниям не влечет прекращения казахстанского гражданства и изменения места постоянного проживания".

"В указанных случаях гражданин, пребывающий вне пределов республики, при условии отсутствия сведений о выезде из страны на постоянное место жительства, о приобретении или об обращении за получением гражданства другого государства, политического или иного убежища, считается временно проживающим в соответствующем государстве. Такое положение лица не предполагает какое-либо снижение уровня устойчивой политико-правовой связи гражданина с Казахстаном, вытекающей из института гражданства, и на него распространяется весь объем прав, свобод и обязанностей гражданина Казахстана", - отмечается в сообщении.

К.Токаев с 2011 по 2013 годы был заместителем генерального секретаря ООН, главой Европейского отделения ООН в Женеве.

Согласно требованиям законодательства, президентом Казахстана может быть избран гражданин республики по рождению, не моложе 40 лет, свободно владеющий государственным языком, имеющий высшее образование и проживающий в Казахстане последние 15 лет.

В связи с последним требованием К.Токаев ранее обратился в Конституционный совет с просьбой разъяснить: засчитывается ли в этот срок время проживания гражданина за пределами страны в период работы в загранучреждениях республики и международных организациях, членами которых является Казахстан.