Власти Шри-Ланки отказались от планов упрощения визового режима для туристов - министр

Министр туризма Шри-Ланки Джон Амаратунга заявил, что планы по предоставлению виз по прибытии в страну для граждан 39 государств пока не будут реализованы, передают в четверг западные СМИ.
"Хотя мы запланировали предоставлять визы по прибытии в страну гражданам 39 государств, мы решили пока не осуществлять эти планы, учитывая складывающуюся ситуацию с безопасностью", - приводят издания выдержки из заявления министра.
"Расследование показало, что атаки (в пасхальное воскресенье - ИФ) связаны с другими государствами, и мы бы не хотели, чтобы люди злоупотребляли этой программой (по упрощенному предоставлению виз - ИФ)", - подчеркнул Дж.Амаратунга.
Власти Шри-Ланки ранее объявили о планах облегчения визового режима для туристов из таких стран, как Австралия, США, а также ряда стран ЕС. В то же время упрощение визового режима не должно было коснуться Китая и Индии, откуда на Шри-Ланку прибывает большинство туристов.
На Шри-Ланке в воскресенье произошла серия взрывов, в результате которых погибли 359 человек. Объектами атаки стали дорогие отели в столице страны Коломбо и ее окрестностях, а также церкви в городах Коломбо, Негомбо и Баттикалоа.
Полиция Шри-Ланки арестовала 60 подозреваемых в причастности к взрывам. По информации CNN, атаки совершили девять террористов-смертников.
Ранее стало также известно, что один из террористов учился в университетах Великобритании и Австралии.
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