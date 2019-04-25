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Дальнее зарубежье 25.04.2019 16:04

Власти Шри-Ланки отказались от планов упрощения визового режима для туристов - министр

Министр туризма Шри-Ланки Джон Амаратунга заявил, что планы по предоставлению виз по прибытии в страну для граждан 39 государств пока не будут реализованы, передают в четверг западные СМИ.

"Хотя мы запланировали предоставлять визы по прибытии в страну гражданам 39 государств, мы решили пока не осуществлять эти планы, учитывая складывающуюся ситуацию с безопасностью", - приводят издания выдержки из заявления министра.

"Расследование показало, что атаки (в пасхальное воскресенье - ИФ) связаны с другими государствами, и мы бы не хотели, чтобы люди злоупотребляли этой программой (по упрощенному предоставлению виз - ИФ)", - подчеркнул Дж.Амаратунга.

Власти Шри-Ланки ранее объявили о планах облегчения визового режима для туристов из таких стран, как Австралия, США, а также ряда стран ЕС. В то же время упрощение визового режима не должно было коснуться Китая и Индии, откуда на Шри-Ланку прибывает большинство туристов.

На Шри-Ланке в воскресенье произошла серия взрывов, в результате которых погибли 359 человек. Объектами атаки стали дорогие отели в столице страны Коломбо и ее окрестностях, а также церкви в городах Коломбо, Негомбо и Баттикалоа.

Полиция Шри-Ланки арестовала 60 подозреваемых в причастности к взрывам. По информации CNN, атаки совершили девять террористов-смертников.

Ранее стало также известно, что один из террористов учился в университетах Великобритании и Австралии.

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Тэги: ШРИ/ЛАНКА, СТРАНЫ, ВИЗЫ, РЕШЕНИЕ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]