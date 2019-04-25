Израиль призвал своих граждан покинуть Шри-Ланку ввиду реальной угрозы повторения терактов

Власти Израиля призвали своих сограждан, отправившихся на Шри-Ланку, покинуть остров в связи с повышенной угрозой после серии терактов в этой стране, передает в четверг "Джерузалем пост".

В рекомендации израильского Бюро по борьбе с терроризмом говорится, что предупреждение о поездках было опубликовано после консультаций с должностными лицами служб безопасности и МИД.

В заявлении ведомства говорится, что публикация предупреждения связана с "ухудшением ситуации с безопасностью и опасениями, что (трагические - ИФ) события еще не завершились, или что есть вероятность их повторения в ближайшем будущем".

На Шри-Ланке в воскресенье произошла серия взрывов, в результате которых погибли 359 человек. Объектами атаки стали дорогие отели в столице страны Коломбо и ее окрестностях, а также церкви в городах Коломбо, Негомбо и Баттикалоа.

Власти возложили ответственность за теракты на исламистскую группировку "Таухид джамаат" (запрещена в РФ).

Однако ответственность за теракты ранее взяла на себя террористическая группировка "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ), о чем говорилось в сообщениях медиаресурсов, связанных с исламскими радикалами.

Ранее CNN сообщал, что спецслужбы Индии и США несколько раз предупреждали власти Шри-Ланки о возможных терактах на острове. Однако посол США на Шри-Ланке Алайна Теплиц опровергла сообщения о том, что США заранее было известно о возможных терактах.