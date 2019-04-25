США финансируют модернизацию учебного центра молдавской армии

США финансируют модернизацию основного учебного центра Национальной армии Молдавии, расположенного в селе Бульбоака в 40 км от Кишинева, сообщили "Интерфаксу" в четверг в пресс-службе министерства обороны страны.
Согласно сообщению, с ходом ремонтных работ ознакомились министр обороны Молдавии Евгений Стурза и посол США Дерек Хоган. Е.Стурза выразил удовлетворение ходом работ, пообещав, что к лету они будут завершены. Он поблагодарил американскую сторону за поддержку, подчеркнув, что, "благодаря этой помощи сотни солдат будут пользоваться современными условиями профессиональной подготовки".
"Это будет способствовать улучшению их боевой выучки, столь необходимой для участия в международных операциях по поддержанию мира", - отметил молдавский министр.
Учебный центр Национальной армии в Бульбока был одним из важных объектов Советской армии на Юго-Западном направлении. Он использовался Национальной армией Молдавии и после распада СССР, однако материально-техническая база устарела. Сейчас он модернизируется на средства правительства США по проекту "Глобальная инициатива по операциям по поддержанию мира" (GPOI).
ВС Азербайджана проводят учения с боевой стрельбой в прифронтовой зоне - Минобороны
Президент Азербайджана и председатель корпорации «China Poly Group» провели встречу в Китае
Азербайджан и Болгария подпишут межправоглашение о пенсионном обеспечении
Нефть марки Brent перешла к росту, приближается к $75 за баррель
SIF выдал в четверг предпринимателям бакинских поселков льготных кредитов на 11 млн манатов
Транзит российской нефти на Украину продолжается - Белнефтехим
Госагентство по туризму Азербайджана может открыть представительство на Урале - глава ГАТ
Баку и Будапешт подписали межведомственную программу культурного сотрудничества
Доходы гостиниц и учреждений гостиничного типа в Азербайджане в I квартале 2019г снизились на 2,5%
Азерсу получит 4 млн манатов на продолжение реконструкции системы водоснабжения Ширвана
ГААД получит 3 млн манатов на строительство автодороги на севере Азербайджана
ГААД получит 6,8 млн манатов на строительство автодороги на юге Азербайджана
Азербайджан построит в Дербенте развлекательный центр за $5 млн
Между событиями в Сумгаите и Ходжалы существует только одна параллель: это хорошо спланированные и организованные акции Армении против Азербайджана
Москва не будет в угоду Еревану отказываться от военного сотрудничества с Баку
Форум «Downstream Каспий и Центральная Азия – торговля, логистика, нефтепереработка» пройдет в конце апреля
В Баку пройдет XII чемпионат Азербайджана по «Что? Где? Когда?»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
Не играйте с огнем вблизи «пороховых бочек»
Пашинян, считающий себя демократом, обязан привлечь к ответственности Саргсяна, признавшегося в убийстве мирного азербайджанского населения в Ходжалы - политолог
Российский историк опубликовал рассекреченные документы спецслужб о планах армян заселить Грозный после депортации оттуда чеченцев в бытность СССР