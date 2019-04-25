США финансируют модернизацию учебного центра молдавской армии

США финансируют модернизацию основного учебного центра Национальной армии Молдавии, расположенного в селе Бульбоака в 40 км от Кишинева, сообщили "Интерфаксу" в четверг в пресс-службе министерства обороны страны.

Согласно сообщению, с ходом ремонтных работ ознакомились министр обороны Молдавии Евгений Стурза и посол США Дерек Хоган. Е.Стурза выразил удовлетворение ходом работ, пообещав, что к лету они будут завершены. Он поблагодарил американскую сторону за поддержку, подчеркнув, что, "благодаря этой помощи сотни солдат будут пользоваться современными условиями профессиональной подготовки".

"Это будет способствовать улучшению их боевой выучки, столь необходимой для участия в международных операциях по поддержанию мира", - отметил молдавский министр.

Учебный центр Национальной армии в Бульбока был одним из важных объектов Советской армии на Юго-Западном направлении. Он использовался Национальной армией Молдавии и после распада СССР, однако материально-техническая база устарела. Сейчас он модернизируется на средства правительства США по проекту "Глобальная инициатива по операциям по поддержанию мира" (GPOI).