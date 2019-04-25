Полиция ранее арестовывала одного участника терактов на Шри-Ланке, но отпустила его - ТВ

Полиция ранее производила арест одного из будущих участников серии терактов на Шри-Ланке смертника Ильхама Ахмеда Ибрагима, однако затем освободила его, передает американский телеканал CNN со ссылкой на представителя шри-ланкийского правительства.
"Это был террорист, который (позже) подорвет себя в отеле Cinnamon Grand, и кого ранее отпустили на свободу", - сказал представитель властей.
По данным CNN, И.Ибрагим и его брат Имсат Ахмед Ибрагим - оба смертники, участники терактов - являются сыновьями Мохамеда Юсуфа Ибрагима - одного из важнейших торговцев пряностями на Шри-Ланке.
В полиции ранее подтвердили CNN, что задержали М.Ибрагима: его подозревают в том, что он подстрекал сыновей к совершению терактов, а также помогал им.
Кроме этого, под стражей находятся все члены семьи М.Ибрагима, о присутствии которых в Шри-Ланке полиции известно.
На Шри-Ланке в воскресенье произошла серия взрывов, в результате которых погибли 359 человек. Объектами атаки стали дорогие отели в столице страны Коломбо и ее окрестностях, а также церкви в городах Коломбо, Негомбо и Баттикалоа.
Полиция Шри-Ланки арестовала 60 подозреваемых в причастности к взрывам. По информации CNN, атаки совершили девять террористов-смертников.
CNN в свою очередь отмечал, что террористы "были гражданами Шри-Ланки, финансово независимыми и хорошо образованными представителями среднего класса".
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