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Полиция ранее арестовывала одного участника терактов на Шри-Ланке, но отпустила его - ТВ

Полиция ранее производила арест одного из будущих участников серии терактов на Шри-Ланке смертника Ильхама Ахмеда Ибрагима, однако затем освободила его, передает американский телеканал CNN со ссылкой на представителя шри-ланкийского правительства.

"Это был террорист, который (позже) подорвет себя в отеле Cinnamon Grand, и кого ранее отпустили на свободу", - сказал представитель властей.

По данным CNN, И.Ибрагим и его брат Имсат Ахмед Ибрагим - оба смертники, участники терактов - являются сыновьями Мохамеда Юсуфа Ибрагима - одного из важнейших торговцев пряностями на Шри-Ланке.

В полиции ранее подтвердили CNN, что задержали М.Ибрагима: его подозревают в том, что он подстрекал сыновей к совершению терактов, а также помогал им.

Кроме этого, под стражей находятся все члены семьи М.Ибрагима, о присутствии которых в Шри-Ланке полиции известно.

На Шри-Ланке в воскресенье произошла серия взрывов, в результате которых погибли 359 человек. Объектами атаки стали дорогие отели в столице страны Коломбо и ее окрестностях, а также церкви в городах Коломбо, Негомбо и Баттикалоа.

Полиция Шри-Ланки арестовала 60 подозреваемых в причастности к взрывам. По информации CNN, атаки совершили девять террористов-смертников.

CNN в свою очередь отмечал, что террористы "были гражданами Шри-Ланки, финансово независимыми и хорошо образованными представителями среднего класса".

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]