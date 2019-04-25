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СНГ 25.04.2019 21:18

Венгрия и Узбекистан могут стать акционерами ЕАБР - глава банка

Венгрия и Узбекистан могут стать новыми акционерами Евразийского банка развития (ЕАБР), сообщил председатель правления банка Андрей Бельянинов журналистам в четверг в ходе конгресса евразийских СМИ.

"Была в европейской прессе публикация о возможном вхождении Венгрии в состав акционеров ЕАБР. Я подтверждаю - мы ведем такие переговоры", - сказал А.Бельянинов.

По его словам, пока переговоры с Венгрией "не приняли конкретных очертаний, не могу назвать размер взноса". При этом он подчеркнул, что с венгерской стороны "интерес очевиден". "Наши коллеги из Европы видят свои интересы на рынке Казахстана, ну и в России - просто как большой и емкий рынок", - сказал глава ЕАБР. "Нам есть что восстанавливать - и интеграционные связи, и по промышленной кооперации", - отметил А.Бельянинов.

"Мне хотелось бы, чтобы нашим новым акционером стал Узбекистан", - продолжил он. "Мы туда (в Узбекистан - ИФ) ездили, рассказывали о нашем банке. Проявлен интерес был, даже пришло несколько заявок на проекты", - сказал глава банка.

Между тем, по его словам, эти заявки "отложены в долгий ящик", так как пока Узбекистан формально не является акционером ЕАБР.

ЕАБР как региональный банк развития создан в 2006 году. В настоящее время участниками банка являются шесть государств: Армения, Белоруссия, Казахстан, Киргизия, Таджикистан и Россия.

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Тэги: РОССИЯ, ЕАБР, АКЦИОНЕРЫ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]