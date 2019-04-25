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СНГ 25.04.2019 17:43

Зеленский обещает проанализировать закон об украинском языке на предмет соблюдения прав граждан

Победивший на выборах президента Украины Владимир Зеленский заявил, что после его вступления в должность главы государства принятый парламентом закон об украинском языке будет проанализирован на предмет соблюдения конституционных прав и интересов граждан страны.

"После моего вступления в должность президента будет сделан тщательный анализ этого закона, чтобы убедиться, что в нем соблюдены все конституционные права и интересы всех граждан Украины. По итогам анализа буду реагировать в соответствии с конституционными полномочиями президента Украины и в интересах граждан", - цитирует В.Зеленского его пресс-служба.

Он отметил, что законопроект о государственном языке рассматривался во время президентской кампании, что "сделало его заложником политической риторики".

"Закон был принят без предварительного достаточно широкого обсуждения с общественностью. К проекту закона было внесено более 2 тысяч поправок, что свидетельствует об отсутствии согласия в отношении отдельных его положений даже в Верховной Раде. Сегодня трудно спрогнозировать последствия принятия этого закона - окончательный его текст, с учетом всех поправок, пока недоступен", - констатировал В.Зеленский.

Он напомнил, что перед Украиной стоят серьезные вызовы, которые можно преодолеть только вместе. "Российская агрессия, медленное экономическое развитие, массовая эмиграция украинцев за границу, тотальная коррупция - это проблемы, которые касаются каждого из нас и общества в целом. Поэтому мы должны инициировать и принимать такие законы и такие решения, которые консолидируют общество, а не наоборот", - подчеркнул В.Зеленский.

Верховная Рада в четверг приняла в целом проект закона об украинском языке, который предусматривает обязательное использование государственного языка в органах государственной власти, местного самоуправления и других публичных сферах общественной жизни.

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Тэги: УКРАИНА, ЯЗЫК, ЗАКОН, ЗЕЛЕНСКИЙ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]