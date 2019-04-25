Зеленский обещает проанализировать закон об украинском языке на предмет соблюдения прав граждан

Победивший на выборах президента Украины Владимир Зеленский заявил, что после его вступления в должность главы государства принятый парламентом закон об украинском языке будет проанализирован на предмет соблюдения конституционных прав и интересов граждан страны.
"После моего вступления в должность президента будет сделан тщательный анализ этого закона, чтобы убедиться, что в нем соблюдены все конституционные права и интересы всех граждан Украины. По итогам анализа буду реагировать в соответствии с конституционными полномочиями президента Украины и в интересах граждан", - цитирует В.Зеленского его пресс-служба.
Он отметил, что законопроект о государственном языке рассматривался во время президентской кампании, что "сделало его заложником политической риторики".
"Закон был принят без предварительного достаточно широкого обсуждения с общественностью. К проекту закона было внесено более 2 тысяч поправок, что свидетельствует об отсутствии согласия в отношении отдельных его положений даже в Верховной Раде. Сегодня трудно спрогнозировать последствия принятия этого закона - окончательный его текст, с учетом всех поправок, пока недоступен", - констатировал В.Зеленский.
Он напомнил, что перед Украиной стоят серьезные вызовы, которые можно преодолеть только вместе. "Российская агрессия, медленное экономическое развитие, массовая эмиграция украинцев за границу, тотальная коррупция - это проблемы, которые касаются каждого из нас и общества в целом. Поэтому мы должны инициировать и принимать такие законы и такие решения, которые консолидируют общество, а не наоборот", - подчеркнул В.Зеленский.
Верховная Рада в четверг приняла в целом проект закона об украинском языке, который предусматривает обязательное использование государственного языка в органах государственной власти, местного самоуправления и других публичных сферах общественной жизни.
ВС Азербайджана проводят учения с боевой стрельбой в прифронтовой зоне - Минобороны
Президент Азербайджана и председатель корпорации «China Poly Group» провели встречу в Китае
Азербайджан и Болгария подпишут межправоглашение о пенсионном обеспечении
Нефть марки Brent перешла к росту, приближается к $75 за баррель
SIF выдал в четверг предпринимателям бакинских поселков льготных кредитов на 11 млн манатов
Транзит российской нефти на Украину продолжается - Белнефтехим
Госагентство по туризму Азербайджана может открыть представительство на Урале - глава ГАТ
Баку и Будапешт подписали межведомственную программу культурного сотрудничества
Доходы гостиниц и учреждений гостиничного типа в Азербайджане в I квартале 2019г снизились на 2,5%
Азерсу получит 4 млн манатов на продолжение реконструкции системы водоснабжения Ширвана
ГААД получит 3 млн манатов на строительство автодороги на севере Азербайджана
ГААД получит 6,8 млн манатов на строительство автодороги на юге Азербайджана
Азербайджан построит в Дербенте развлекательный центр за $5 млн
Между событиями в Сумгаите и Ходжалы существует только одна параллель: это хорошо спланированные и организованные акции Армении против Азербайджана
Москва не будет в угоду Еревану отказываться от военного сотрудничества с Баку
Форум «Downstream Каспий и Центральная Азия – торговля, логистика, нефтепереработка» пройдет в конце апреля
В Баку пройдет XII чемпионат Азербайджана по «Что? Где? Когда?»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
Не играйте с огнем вблизи «пороховых бочек»
Пашинян, считающий себя демократом, обязан привлечь к ответственности Саргсяна, признавшегося в убийстве мирного азербайджанского населения в Ходжалы - политолог
Российский историк опубликовал рассекреченные документы спецслужб о планах армян заселить Грозный после депортации оттуда чеченцев в бытность СССР