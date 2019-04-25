РФ, Белоруссия и Польша в пятницу обсудят проблему качества нефти в нефтепроводе Дружба - Козак

Россия, Белоруссия и Польша в пятницу проведут трёхсторонние переговоры о качестве российской нефти в нефтепроводе "Дружба", которая идет транзитом через Белоруссию в Европу, сообщил журналистам вице-премьер РФ Дмитрий Козак.

"Мы совместно сейчас решаем (что делать - ИФ), завтра будут трёхсторонние переговоры с участием Польши. Мы принимаем оперативные меры", - сказал Д.Козак.

Он отметил, что из России качественная нефть должна поступить по трубе в Белоруссию уже в понедельник.

"В настоящее время на территории РФ значительная часть этой нефти, которая низкого качества, откачена в емкости на территории РФ, и 29 апреля, уже в понедельник, чистая, качественная нефть будет на границе с Белоруссией", - подчеркнул вице-премьер.

По его словам, в ходе трёхсторонних переговоров планируется обсудить возможность частичной откачки некачественной нефти на территории Белоруссии и Польши.

Д.Козак также сообщил, что Белоруссия пока не ставила вопрос о денежной компенсации за поставки некачественной нефти. "Вопрос о компенсации пока не ставился, ставился вопрос о необходимости увеличить индикативные балансы по поставкам нефтепродуктов на внутренний рынок, идет обсуждение", - сказал он.

"Мы с этим сейчас разбираемся, насколько они пострадали, и насколько мы должны увеличить, и по какой цене поставки моторного топлива на белорусский рынок", - подчеркнул вице-премьер.