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ТЭК 25.04.2019 15:29

РФ, Белоруссия и Польша в пятницу обсудят проблему качества нефти в нефтепроводе Дружба - Козак

Россия, Белоруссия и Польша в пятницу проведут трёхсторонние переговоры о качестве российской нефти в нефтепроводе "Дружба", которая идет транзитом через Белоруссию в Европу, сообщил журналистам вице-премьер РФ Дмитрий Козак.

"Мы совместно сейчас решаем (что делать - ИФ), завтра будут трёхсторонние переговоры с участием Польши. Мы принимаем оперативные меры", - сказал Д.Козак.

Он отметил, что из России качественная нефть должна поступить по трубе в Белоруссию уже в понедельник.

"В настоящее время на территории РФ значительная часть этой нефти, которая низкого качества, откачена в емкости на территории РФ, и 29 апреля, уже в понедельник, чистая, качественная нефть будет на границе с Белоруссией", - подчеркнул вице-премьер.

По его словам, в ходе трёхсторонних переговоров планируется обсудить возможность частичной откачки некачественной нефти на территории Белоруссии и Польши.

Д.Козак также сообщил, что Белоруссия пока не ставила вопрос о денежной компенсации за поставки некачественной нефти. "Вопрос о компенсации пока не ставился, ставился вопрос о необходимости увеличить индикативные балансы по поставкам нефтепродуктов на внутренний рынок, идет обсуждение", - сказал он.

"Мы с этим сейчас разбираемся, насколько они пострадали, и насколько мы должны увеличить, и по какой цене поставки моторного топлива на белорусский рынок", - подчеркнул вице-премьер.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: РОССИЯ, НЕФТЬ, КАЧЕСТВО, МЕРЫ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]