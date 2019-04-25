Южнокорейский президент надеется, что саммит РФ-КНДР внесет вклад в денуклеаризацию Корейского полуострова

Президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин выразил надежду на то, что саммит Россия-КНДР окажет благотворное воздействие на мирные процесс в регионе, передает телеканал Уай-Ти-Эн со ссылкой на администрацию южнокорейского президента.
Мун Чжэ Ин надеется, что саммит "внесет конструктивный вклад в полную денуклеаризацию Корейского полуострова и установление вечного мира".
Такое мнение он выразил на встрече с секретарем Совета Безопасности России Николаем Патрушевым, которая по времени совпала со встречей президента России Владимира Путина с северокорейским лидером Ким Чен Ыном.
Мун Чжэ Ин высоко оценил стремление В.Путина урегулировать проблему Корейского полуострова дипломатическими и политическими средствами.
Южнокорейский президент надеется, что переговоры между В.Путиным и Ким Чен Ыном послужат "основой для возобновления переговоров между Северной Кореей и США и ускорения процесса денуклеаризации Корейского полуострова".
Кроме того, Мун Чжэ Ин выразил надежду, что он сможет встретиться с В.Путиным саммите G-20, который состоится в японской Осаке в конце июня.
В свою очередь Н.Патрушев заявил, что встреча президента РФ Владимира Путина и председателя Госсовета КНДР Ким Чен Ына активизирует переговоры по ядерной проблематике.
"Н.Патрушев выразил уверенность, что встреча президента России В.В.Путина и председателя Госсовета КНДР Ким Чен Ына придаст импульс переговорному процессу по ядерной проблеме Корейского полуострова", - цитирует секретаря Совбеза пресс-служба СБ РФ.
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