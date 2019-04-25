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Дальнее зарубежье 25.04.2019 17:30

Южнокорейский президент надеется, что саммит РФ-КНДР внесет вклад в денуклеаризацию Корейского полуострова

Президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин выразил надежду на то, что саммит Россия-КНДР окажет благотворное воздействие на мирные процесс в регионе, передает телеканал Уай-Ти-Эн со ссылкой на администрацию южнокорейского президента.

Мун Чжэ Ин надеется, что саммит "внесет конструктивный вклад в полную денуклеаризацию Корейского полуострова и установление вечного мира".

Такое мнение он выразил на встрече с секретарем Совета Безопасности России Николаем Патрушевым, которая по времени совпала со встречей президента России Владимира Путина с северокорейским лидером Ким Чен Ыном.

Мун Чжэ Ин высоко оценил стремление В.Путина урегулировать проблему Корейского полуострова дипломатическими и политическими средствами.

Южнокорейский президент надеется, что переговоры между В.Путиным и Ким Чен Ыном послужат "основой для возобновления переговоров между Северной Кореей и США и ускорения процесса денуклеаризации Корейского полуострова".

Кроме того, Мун Чжэ Ин выразил надежду, что он сможет встретиться с В.Путиным саммите G-20, который состоится в японской Осаке в конце июня.

В свою очередь Н.Патрушев заявил, что встреча президента РФ Владимира Путина и председателя Госсовета КНДР Ким Чен Ына активизирует переговоры по ядерной проблематике.

"Н.Патрушев выразил уверенность, что встреча президента России В.В.Путина и председателя Госсовета КНДР Ким Чен Ына придаст импульс переговорному процессу по ядерной проблеме Корейского полуострова", - цитирует секретаря Совбеза пресс-служба СБ РФ.

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Тэги: ЮЖКОРЕЯ, САММИТ, НАДЕЖДЫ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]