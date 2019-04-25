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СНГ 25.04.2019 17:57

РФ и Ирак ведут переговоры о взаиморасчетах в нацвалютах

Россия и Ирак обсуждают взаиморасчеты в национальных валютах, заявил вице-премьер Юрий Борисов.

"Обсуждались вопросы о взаиморасчетах в национальных валютах", - сказал Ю.Борисов журналистам в четверг.

В Багдаде состоялось заседание межправительственной российско-иракской комиссии по торговле, экономическому и научно-техническому сотрудничеству. Сопредседателем с российской стороны является Ю.Борисов.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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Тэги: РОССИЯ, ИРАК, ВЗАИМОРАСЧЕТЫ, ВАЛЮТА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]