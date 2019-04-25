РФ и Ирак ведут переговоры о взаиморасчетах в нацвалютах

Россия и Ирак обсуждают взаиморасчеты в национальных валютах, заявил вице-премьер Юрий Борисов.

"Обсуждались вопросы о взаиморасчетах в национальных валютах", - сказал Ю.Борисов журналистам в четверг.

В Багдаде состоялось заседание межправительственной российско-иракской комиссии по торговле, экономическому и научно-техническому сотрудничеству. Сопредседателем с российской стороны является Ю.Борисов.