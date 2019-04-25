Самая скоростная мобильная сеть Азербайджана предоставляет услуги самого быстрого мобильного интернета на самой скоростной городской трассе в календаре Формулы 1

Первый оператор мобильной связи в Азербайджане и провайдер самого скоростного мобильного интернета в стране, компания Bakcell осуществила специальные подготовительные работы по случаю предстоящих гонок "Гран-При Азербайджана-2019 SOCAR Формула 1".

Согласно условиям соглашения, подписанного между Bakcell и Операционной компанией Baku City Circuit (BCC), Bakcell поддержит проведение следующих 3 гонок Формулы 1 в Баку. Согласно контракту, трибуна «Бульвар» была переименована в трибуну «Bakcell» и оформлена элементами корпоративного бренда компании. Кроме того, в Фан-зоне Формулы 1 на Бакинском бульваре создана специальная зона Bakcell, где компания проводит различные развлекательные мероприятия для гостей. На протяжении всего гоночного уикенда компания будет знакомить зрителей Гран-при Азербайджана со своими продуктами и услугами.

Кроме того, Bakcell провела специальные конкурсы среди абонентов на своих страницах в социальных сетях и подарила победителям более 150 билетов на гонки F1 и развлекательные мероприятия.

Будучи первым официальным партнером гонок "Гран-При Азербайджана-2019 SOCAR Формула 1", компания Bakcell максимально оптимизировала пропускную способность своих сетей 2G, 3G и 4G в центре Баку и особенно в зонах проведения гонки. Современная сеть LTE-A компании Bakcell, способная обеспечить скорость мобильного интернета до 225 Мбит/с, была приведена в полную готовность на всей территории Баку и Апшеронского полуострова. Чтобы удовлетворить высокие требования по потреблению трафика при использовании мобильных услуг (голосовые услуги и передача данных) во время гонки, Bakcell установила 7 самых современных мобильных базовых станций на приморском бульваре. Кроме того, специальный персонал Bakcell будет контролировать сеть и другие технические вопросы в круглосуточном режиме. Служба поддержки Bakcell также будет работать в усиленном режиме круглосуточно, чтобы своевременно отвечать на все вопросы гостей страны и местных жителей связанные с использованием услуг мобильной связи.

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О компании Bakcell

Первый оператор мобильной связи и ведущий провайдер мобильного интернета в Азербайджане – компания Bakcell, предлагает широкий спектр продуктов и услуг для пользователей современных услуг мобильной связи. Bakcell предоставляет своим клиентам лучшие в своем классе услуги мобильной связи и мобильного интернета четвертого (4G) поколения.

Услуги 4G от Bakcell уже доступны в более 40 регионах страны, включая Баку и Апшеронский полуостров.

Благодаря более чем 7000 базовых станций, сеть Bakcell охватывает 99% населения и 93% территории страны (за исключением оккупированных территорий). Компания P3 Communications, являющаяся международным лидером и самой авторитетной независимой организацией в сфере мобильного бенчмаркинга, назвала сеть Bakcell «Лучшей по итогам тестирования» (Best in Test) в Азербайджане. В 2018 году компания Bakcell была признана «Самой Скоростной Мобильной Сетью» в стране. Данная награда, присуждаемая всемирно-известной компанией Ookla, является признанием приверженности Bakcell предоставлению самого высокоскоростного интернета пользователям по всему Азербайджану.

Для получения дополнительной информации о продуктах и услугах Bakcell, пожалуйста, посетите www.bakcell.com или позвоните по номеру 555. Для ознакомления с пресс-релизами, посетите www.bakcell.com/az/news (или www.bakcell.com/en/news для пресс-релизов на английском языке).

Если вы не являетесь абонентом Bakcell, но хотите узнать о компании и предоставляемых услугах, пожалуйста, позвоните по номеру 012 498 89 89