БТА отбирает поставщика светофоров, звуковых устройств, опор и контроллеров

Бакинское транспортное агентство (БТА) отбирает поставщика светофоров различного назначения и запчастей к ним, звуковых устройств, специальных кнопок, опор и контроллеров.

Отбор проводится методом открытого тендера.

Стоимость участия в тендере - 1 тыс. манатов.

Прием предложений по тендеру от компаний-поставщиков осуществляется до 12:00 12 июня 2019 года. Тендерная процедура состоится в 12:00 13 июня.

Телефон для справок: (+99 412) 404-41-20 (внутр. 2268), контактное лицо – Севиндж Чобанова.

БТА создано указом президента от 21 декабря 2015 года. Основная цель в деятельности Агентства заключается в обеспечении безопасного, беспрерывного и удобного передвижения автотранспортных средств и пешеходов на административной территории Баку.

Н.Аббасова