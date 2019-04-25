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Инфраструктура и тендеры 25.04.2019 15:46

БТА отбирает поставщика светофоров, звуковых устройств, опор и контроллеров

Бакинское транспортное агентство (БТА) отбирает поставщика светофоров различного назначения и запчастей к ним, звуковых устройств, специальных кнопок, опор и контроллеров.

Отбор проводится методом открытого тендера.

Стоимость участия в тендере - 1 тыс. манатов.

Прием предложений по тендеру от компаний-поставщиков осуществляется до 12:00 12 июня 2019 года. Тендерная процедура состоится в 12:00 13 июня.

Телефон для справок: (+99 412) 404-41-20 (внутр. 2268), контактное лицо – Севиндж Чобанова.

БТА создано указом президента от 21 декабря 2015 года. Основная цель в деятельности Агентства заключается в обеспечении безопасного, беспрерывного и удобного передвижения автотранспортных средств и пешеходов на административной территории Баку.

Н.Аббасова

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
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Тэги: БТА, ПОСТАВЩИКИ, ТЕНДЕР

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]