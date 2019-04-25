Белоруссия частично возобновила экспорт светлых нефтепродуктов в Польшу и на Украину - Белнефтехим

Белоруссия частично возобновила экспорт светлых нефтепродуктов в Польшу и на Украину, сообщил заместитель председателя концерна "Белнефтехим" Владимир Сизов журналистам в четверг в Минске.

"Нами было принято решение удовлетворить частично потребности иностранных контрагентов, с которыми заключены контракты на поставку нефтепродуктов", - сказал В.Сизов.

"Принято решение о поставке порядка 32 тыс. тонн дизельного топлива в направлении Украины, 8 тыс. тонн дизельного топлива в направлении Польши и порядка 10 тыс. тонн автомобильных бензинов также в направлении украинского рынка", - добавил он.

В.Сизов назвал позитивной ситуацией начало поставок "чистой" нефти по нефтепроводу Сургут-Полоцк.

"Нафтан сейчас работает на загрузке 12 тыс. тонн нефти в сутки, Мозырский НПЗ на сегодня перерабатывает 18 тыс. тонн в сутки", - уточнил заместитель председателя концерна. По его словам, данные объемы переработки нефти позволили создать необходимый страховочный запас нефтепродуктов для обеспечения внутреннего рынка и принять решение о частичном возобновлении экспорта.

Транзит российской нефти через Белоруссию на Украину продолжается.

"В направлении Украины сейчас прокачка нефти продолжается. Мы поддерживаем связь с оператором украинских нефтепроводов", - сказал В.Сизов.

"По мере изменения обстановки мы будем дополнительно информировать о складывающейся ситуации", - добавил он.